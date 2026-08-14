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Затягування Міністерством оборони з червня 2026 року запуску нової моделі оборонних закупівель вже призвело до паузи в укладанні нових контрактів, через що українські оборонні підприємства залишаються без державних замовлень, а це створює загрозу безперервності постачання озброєння на фронт, заявив виконавчий директор Ради збройових України Ігор Федірко.

«Міністерство оборони почало поступово переводити оборонні закупівлі від прямих контрактів до конкурентних тендерних процедур. Це прозорий підхід, який відповідає європейській практиці і до якого нам справді потрібно рухатися. Але тендер — це лише інструмент. Щоб Агенція оборонних закупівель ДОТ могла його провести, сформована потреба має бути перетворена на чіткі та затверджені тактико-технічні характеристики», — написав він.

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За його словами, нова модель передбачає, що центри компетенцій у системі Міноборони формують тактико-технічні характеристики виробів, Агенція оборонних закупівель проводить закупівлі за цими характеристиками, а ГУ ДГЯ, підпорядковане Міноборони, контролює дотримання вимог до якості за оборонними контрактами.

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«Але є проблема. Нова система поки що не запрацювала так, як очікувалося», — зазначив Федірко.

Він наголосив, що від моменту оголошення Міноборони про запуск процесу створення центрів компетенцій за ключовими технологічними напрямами наприкінці лютого минуло понад п’ять місяців, однак для наявної номенклатури досі розроблено критично недостатню кількість ТТХ.

«Без готових ТТХ Агенція оборонних закупівель фізично не може оголосити тендери. Тому звинувачувати АОЗ у тому, що вона не проводить процедури, для яких їй не передали затверджені вимоги, — щонайменше нечесно», — заявив виконавчий директор Ради збройових України.

Водночас, за його словами, наслідки цієї проблеми вже відчуває українська оборонна промисловість.

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«Протягом останніх місяців значні кошти, призначені для оборонних закупівель, не перетворюються на нові контракти з необхідною швидкістю. І зараз ми вже бачимо компанії, які фактично опинилися на паузі без нових замовлень», — наголосив Федірко.

Він підкреслив, що йдеться не лише про фінансові втрати підприємств, а про безпосередній ризик для спроможності української армії отримувати необхідне озброєння.

«Пауза в контрактації сьогодні — це не абстрактна бюрократична проблема. Це питання того, чи буде українська оборонна промисловість виробляти зброю завтра і чим воюватиме українська армія через шість місяців», — зазначив Федірко.

Для складних оборонних виробів, за його оцінкою, закупівля комплектуючих може тривати близько трьох місяців, ще кілька місяців необхідні для виробництва, випробувань та передачі готових виробів.

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«Тому пауза в контрактації сьогодні означає реальний розрив постачань через пів року. Цей процес уже запущений: підприємства вже залишаються без замовлень, а виробничі потужності, які створювалися під час повномасштабної війни, не отримують необхідного завантаження», — заявив виконавчий директор Ради збройових України.

Він закликав Міноборони невідкладно використати всі доступні можливості для відновлення темпів контрактування, зокрема оперативно перерозподілити частину наявного фінансового ресурсу на закупівлю критично необхідної номенклатури, за потреби переформатувати та посилити центри компетенцій, встановити чіткі строки та відповідальних за розроблення ТТХ, а також прискорити оголошення закупівель за вже готовими характеристиками.

«Ціна цієї паузи — зброя, якої може не отримати фронт. Виробничі лінії, які можуть зупинитися. Інженери та робітники, яких можуть втратити підприємства. І ще пів року, яких під час цієї війни в нас просто немає», — резюмував виконавчий директор Ради збройових України.

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