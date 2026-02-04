- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 2 хв
Полювання на "шахеди": яку нову зброю отримає Україна від Швеції
Швеція та Данія спільно фінансують постачання спеціальних зенітних систем Tridon Mk2 Україні для ефективної боротьби з російськими “шахедами”. Поставки розпочнуться протягом 12 місяців.
Україна вже протягом найближчих 12 місяців отримає перші зенітні установки Tridon Mk2, призначені для знищення ударних дронів типу Shahed. Постачання профінансували Швеція та Данія у межах спільної ініціативи з посилення української протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Defense Express.
Проєкт передбачає спільні закупівлі Tridon Mk2 у спеціалізованій конфігурації — разом зі шведським “протидроновим” радаром Saab Giraffe 1X. До ініціативи Швеція та Данія закликають приєднатися й інші країни.
За даними уряду Швеції, у межах 18-го, 19-го та 20-го пакетів військової допомоги Україна отримала фінансування на ці системи ППО на суму 2,1 млрд шведських крон (близько 235 млн доларів). Уперше публічно про закупівлю Tridon Mk2 для України повідомляли у лютому 2025 року.
Тепер до фінансування долучилася Данія, яка виділила ще 480 млн крон (приблизно 53,7 млн доларів). Цих коштів достатньо для оснащення одного батальйону такими комплексами.
У Швеції заявили, що у разі приєднання нових партнерів готові замовляти додаткові установки. Загальний бюджет проєкту наразі сягає 2,58 млрд крон, або близько 289 млн доларів.
Tridon Mk2 — це сучасна зенітна система від BAE Systems, представлена на виставці Eurosatory 2024. В її основі — 40-мм гармата Bofors, яка здатна вражати повітряні цілі на відстані до 12 км з темпом стрільби 200–300 пострілів за хвилину.
Комплекс для України оснащується радаром Saab Giraffe 1X з дальністю виявлення до 75 км, а також великим комплектом боєприпасів, зокрема з програмованим підривом P3. Система встановлюється на вантажівку Scania 6×6, але може інтегруватися і на інші колісні або гусеничні платформи.
Раніше повідомлялося, що виготовлення однієї Tridon Mk2 займає близько 15 місяців, і частина комплексів для України вже перебуває у виробництві. Очікується, що ці зенітки стануть відносно бюджетним та ефективним рішенням для боротьби з російськими безпілотниками.
Раніше повідомлялось, що російські окупанти почали застосовувати нову хитру тактику під час атак дронами "Шахед" по українських військових об’єктах. Ворог використовує рельєф місцевості та ручне керування.