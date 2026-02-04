Полювання на "шахеди": яку нову зброю отримає Україна від Швеції

Tridon Mk2 / © Defense Express

Україна вже протягом найближчих 12 місяців отримає перші зенітні установки Tridon Mk2, призначені для знищення ударних дронів типу Shahed. Постачання профінансували Швеція та Данія у межах спільної ініціативи з посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Defense Express.

Проєкт передбачає спільні закупівлі Tridon Mk2 у спеціалізованій конфігурації — разом зі шведським “протидроновим” радаром Saab Giraffe 1X. До ініціативи Швеція та Данія закликають приєднатися й інші країни.

За даними уряду Швеції, у межах 18-го, 19-го та 20-го пакетів військової допомоги Україна отримала фінансування на ці системи ППО на суму 2,1 млрд шведських крон (близько 235 млн доларів). Уперше публічно про закупівлю Tridon Mk2 для України повідомляли у лютому 2025 року.

Тепер до фінансування долучилася Данія, яка виділила ще 480 млн крон (приблизно 53,7 млн доларів). Цих коштів достатньо для оснащення одного батальйону такими комплексами.

У Швеції заявили, що у разі приєднання нових партнерів готові замовляти додаткові установки. Загальний бюджет проєкту наразі сягає 2,58 млрд крон, або близько 289 млн доларів.

Tridon Mk2 — це сучасна зенітна система від BAE Systems, представлена на виставці Eurosatory 2024. В її основі — 40-мм гармата Bofors, яка здатна вражати повітряні цілі на відстані до 12 км з темпом стрільби 200–300 пострілів за хвилину.

Комплекс для України оснащується радаром Saab Giraffe 1X з дальністю виявлення до 75 км, а також великим комплектом боєприпасів, зокрема з програмованим підривом P3. Система встановлюється на вантажівку Scania 6×6, але може інтегруватися і на інші колісні або гусеничні платформи.

Раніше повідомлялося, що виготовлення однієї Tridon Mk2 займає близько 15 місяців, і частина комплексів для України вже перебуває у виробництві. Очікується, що ці зенітки стануть відносно бюджетним та ефективним рішенням для боротьби з російськими безпілотниками.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти почали застосовувати нову хитру тактику під час атак дронами "Шахед" по українських військових об’єктах. Ворог використовує рельєф місцевості та ручне керування.