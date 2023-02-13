Польща передала Україні 250 радянських танків Т-72 та готує Leopard: Моравецький надав подробиці

Союзники, як і раніше, активно підтримуватимуть Україну.

Польща вже надала 250 пострадянських танків Т-72, а також готує до постачання чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard.

Про це йшлося під час пресконференції Матеуша Моравецького та прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона.

У майбутньому Польща передасть ще 60 модернізованих Т-72 та PT-91 Twardy.

"Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard", - сказав Моравецький.

За його словами, Польща, як і раніше, активно підтримуватиме Україну.

Додамо, що Т-72 - бойовий танк другого покоління, який був розроблений в СРСР, надала і Македонія.

Leopard 2 - німецький основний бойовий танк третього покоління, допоможе ЗСУ проламати оборону окупантів.

Німеччини 7 лютого офіційно схвалила передавання Україні 178 танків Leopard.

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