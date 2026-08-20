Польща хотіла віддати Україні зношені МіГ-29: що відомо про їхній стан

Польські МіГ-29 / © Вікіпедія

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У Міністерстві оборони Польщі визнали, що подальша експлуатація останніх винищувачів МіГ-29 може становити ризик для їхніх пілотів. Саме ці літаки Варшава раніше розглядала для передачі Україні в обмін на доступ до українських дронових технологій.

Про це пише видання Defense Express.

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Йдеться про 14 винищувачів МіГ-29, подальшу долю яких польська влада поки остаточно не визначила. Серед варіантів розглядали передачу Україні або продаж Болгарії.

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Питання про стан літаків виникло після пропозиції переобладнати їх на безпілотники. У відповідь польське Міноборони пояснило, що утримувати ці винищувачі надалі економічно невигідно через їхній вік, зміну стандартів експлуатації та відсутність джерел запасних частин.

«Через постійний розвиток цільових операційних стандартів та відсутність джерела запасних частин утримання цього типу літаків у Збройних силах Польщі є економічно невигідним і також може впливати на безпеку їхніх безпосередніх користувачів», — йдеться у відповіді відомства.

Як зазначає Defense Express, таким чином фактично підтверджуються попередні неофіційні оцінки незадовільного технічного стану літаків. МіГ-29 мають близько 40 років і перебувають близько до граничних строків експлуатації.

Що це означає для України

Раніше Польща розглядала передачу цих літаків Україні не як безоплатну допомогу, а в межах домовленості, за якою Варшава хотіла б отримати українські технології у сфері безпілотників.

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Однак у разі передачі винищувачів Україні їх довелося б спершу відновлювати до боєздатного стану, якщо це взагалі можливо. Інший варіант — використати літаки як джерело запчастин для інших МіГ-29.

Інтерес до польських винищувачів також нібито проявляла Болгарія, яка очікує на нові F-16 Block 70. Водночас уже отримані Софією вісім таких літаків ще не введені в експлуатацію — це має статися 2027 року.

Defense Express припускає, що через стан польських МіГ-29 Варшаві зрештою може бути складно знайти для них покупця або отримувача, а в крайньому разі Міноборони Польщі доведеться витрачатися на їхню утилізацію.

Польські винищувачі МіГ-29 для України: останні новини

На початку липня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не передала Варшаві “обіцяні” технології виробництва БпЛА в обмін на винищувачі МіГ-29, які польська сторона була готова передати Києву.

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Згодом стало відомо, що одна з країн НАТО також звернулася до Польщі із запитом щодо цих літаків. Водночас у Варшаві тоді заявляли, що пріоритетом залишається передавання винищувачів Україні.

У польському Міноборони також наголошували, що остаточне рішення залежить від української сторони, а пропозиція Варшави щодо МіГ-29 залишається чинною.

При цьому Польща попереджала, якщо Київ “найближчим часом не погодиться на запропонований варіант", винищувачі можуть продати Болгарії”.

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