Польща вперше підтвердила передавання Україні ракет PAC-3 MSE до Patriot: скільки їх могло бути

PAC-3 MSE

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Польща офіційно підтвердила, що передавала Україні зенітні ракети PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot. Ці ракети є одним із ключових засобів перехоплення російських балістичних цілей, однак через їхній дефіцит кількість переданих боєприпасів, імовірно, була обмеженою.

Про це повідомляє Defense Express.

Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оприлюднив перелік озброєння, яке Варшава передала Україні від початку повномасштабної війни. Серед офіційно підтвердженої допомоги вперше згадуються й ракети PAC-3 MSE для комплексів Patriot.

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Водночас польська сторона не розкрила, скільки саме таких ракет було передано Україні.

Який запас ракет має Польща

Як зазначає Defense Express, зараз на озброєнні Польщі перебувають дві батареї Patriot, придбані у 2018 році в межах першого етапу програми Wisła. Контракт вартістю 4,75 млрд доларів передбачав також постачання 208 ракет PAC-3 MSE.

Експерти припускають, що Варшава навряд чи могла суттєво скоротити власні запаси, тому Україні, найімовірніше, передали лише кілька десятків ракет або навіть менше. Точна кількість офіційно не розголошується.

Чому це важливо

PAC-3 MSE вважаються одним із найефективніших засобів боротьби з балістичними ракетами. Саме вони використовуються комплексами Patriot для перехоплення таких цілей.

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За оцінкою Defense Express, нині дефіцит цих ракет залишається критичним. Видання також зазначає, що під час однієї з останніх масованих російських атак не вдалося збити жодної балістичної ракети через нестачу відповідного боєкомплекту.

Про передавання натякали ще навесні

Перші непрямі підтвердження допомоги з боку Польщі з’явилися ще у квітні 2026 року. Тоді під час засідання у форматі «Рамштайн» українська сторона подякувала партнерам за передачу ракет і комплектуючих до Patriot, серед яких була згадана й Польща.

У квітні командування Повітряних сил ЗСУ опублікувало відео про роботу Patriot, у якому також пролунала подяка Польщі за надані ракети.

Коли саме відбулася передача PAC-3 MSE, офіційно не повідомляється. Водночас Defense Express припускає, що це могло статися впродовж перших місяців 2026 року.

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