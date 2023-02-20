Португалія готова відправити до України танки Leopard 2: у Міноборони повідомили про терміни

Рішення ухвалено в межах взаємодії із союзниками та партнерами.

Португалія готова відправити до України три бойові танки Leopard 2 A6 у березні 2023-го.

Про це повідомило міністерство оборони Португалії.

Рішення ухвалено в межах взаємодії із союзниками та партнерами, повідомили у відомстві.

Декілька країн запропонували надати Україні танки, але не всі підтвердили, скільки вони планують надіслати.

Значна частина південної та східної України, де ведуться більші частини важких бойових дій, є ідеальною місцевістю для з’єднання сучасних західних танків і броньованих бойових машин для ведення контрнаступу, повідомляє джерело.

Крім того, Leopard 2, Abrams і британські Challengers оснащені великокаліберними кулеметами, які могли б знищити піхоту на відкритій місцевості. Ще одна перевага танків Leopard 2, які серед інших країн планує надіслати Португалія, полягає в тому, що боєприпаси для його 120-мм гармати широко доступні серед армій НАТО.

Раніше очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що у ЗСУ планують сформувати щонайменше 2 танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.

Щодо того, коли танки із Заходу потраплять на фронт України висловився і радник керівника ОП України Михайло Подоляк. За його словами, це відбудеться за місяць-півтора.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.