Португалія готова відправити до України танки Leopard 2: у Міноборони повідомили про терміни

Рішення ухвалено в межах взаємодії із союзниками та партнерами.
Португалія готова відправити до України три бойові танки Leopard 2 A6 у березні 2023-го.
Про це повідомило міністерство оборони Португалії.
Рішення ухвалено в межах взаємодії із союзниками та партнерами, повідомили у відомстві.
Декілька країн запропонували надати Україні танки, але не всі підтвердили, скільки вони планують надіслати.
Значна частина південної та східної України, де ведуться більші частини важких бойових дій, є ідеальною місцевістю для з’єднання сучасних західних танків і броньованих бойових машин для ведення контрнаступу, повідомляє джерело.
Крім того, Leopard 2, Abrams і британські Challengers оснащені великокаліберними кулеметами, які могли б знищити піхоту на відкритій місцевості. Ще одна перевага танків Leopard 2, які серед інших країн планує надіслати Португалія, полягає в тому, що боєприпаси для його 120-мм гармати широко доступні серед армій НАТО.
Раніше очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що у ЗСУ планують сформувати щонайменше 2 танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.
Щодо того, коли танки із Заходу потраплять на фронт України висловився і радник керівника ОП України Михайло Подоляк. За його словами, це відбудеться за місяць-півтора.
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