"Посилення НАТО “охолоджує” гарячі голови в Кремлі": експерт про реакцію Путіна на танки для України

У Кремлі прекрасно розуміють, що озброєння, яке має НАТО, не йде у порівняння зі зброєю РФ.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав директор Центру європейських ініціатив Євген Криштафович.

“Всі меседжі, які Путін намагається послати, зокрема, у своїй останній промові, про танки Leopard, які після Великої вітчизняної війни знову… у Великій вітчизняній війні не було танків Leopard, але гаразд. Але знову з хрестами погрожують їм на території, яку вони вважають своєю чомусь. Це все насправді зроблено, звісно, для того, щоб у Німеччині народ передумав, щоб було відсилання до їхньої історичної провини тощо”, — зазначив Євген Криштафович.

Євген Криштафович пояснює, що президент РФ Путін добре розуміє німецьке суспільство, недарма він багато років "там шпигував".

"Він звертається, скоріше, в цьому сенсі до них, і це теж гра, нібито, і на страхах, і на почутті провини (...) Але чи може режим, який вбиває дітей, стріляє по пологових будинках, по будинках мирних жителів, претендувати на якусь роль морального маяка? Швидше за все, ні", — зазначив експерт.

На його думку, політику Росії-агресорки в абсолютній більшості в Німеччині розуміють і не довіряють їй.

"Сьогодні, я думаю, у контексті української війни, там уже в багатьох з’явилося, нарешті, розуміння, завдяки тому, що Україна постійно перебуває в міжнародних новинах, що це не колективні росіяни, що є нюанси”, — вважає Криштафович.

Він зазначив, що крім РФ блоку НАТО так серйозно ніхто не загрожує більше у світі.

“І коли ми живемо в стані достатньо мирного неба над головою, то розмов про те, що необхідно збільшувати бюджет блоку НАТО, тобто відрахування всіх країн-членів Альянсу у відсотках від ВВП значно більше, ніж це передбачено, звичайно, таких розмов ніхто не веде. А навіщо? Навіщо складувати цю зброю у великих кількостях, якщо вона не застосовується. Ось скільки потрібно для того, щоб підтримувати боєготовність для будь-яких несподіваних загроз, які перед військовим Альянсом можуть бути, так, цього достатньо. До цього йшлося про те, що стандартом передбачено 2%. Естонія справно відраховувала цей відсоток від свого бюджету, багато країн цього не робили. Франція і Німеччина не робили цього, відсоток був значно нижчим. Зараз і в них триває дискусія про те, що необхідно підняти під 2,5%, зробити обов’язковим мінімумом”, — зазначив директор Центру європейських ініціатив.

Додамо, що ЗСУ очікують із промислових складів Німеччини на 160 основних бойових танків Leopard 1. Німецькі виробники може відремонтувати значну частину наявних у них бойових машин.

Також нагадаємо, що перший танк Leopard 2 вирушив до України літаком із Канади.

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