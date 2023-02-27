Посол спрогнозував, чи постачатиме Пекін Москві зброю: "Путін перетворює Росію на молодшого брата"

Довжина війна і Китай - два фактори, за які тримається зараз Путін.

Після виступу на Мюнхенській безпековій конференції китайський дипломат Ван Ї поїхав до Москви та пробував там цілих три дні. З виступу Путіна в Лужниках, який тривав усього 3 хвилини, здається, що спілкування з Ван Ї йому було важливішим, ніж спілкування з глибинним російським народом.

Про це заявив повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв’ю ТСН.ua.

На його думку, події 24 лютого нам продемонстрували, що Росії начебто теж була не вигідна велика війна, але Путін її розпочав.

«Путіну важливий його новий сюзерен, якого вони самі собі створюють, з шаленою швидкістю перетворюючись на молодшого брата Китаю. Це очевидно, тому що ні технічного, ні технологічного з військової точки зору вони не будуть рівня Китаю. Звичайно, він буде готовий зустрічатися з ким завгодно, аби той приїхав з Пекіна, і шукати підтримки", - заявив експерт.

Корсунський додав, що попри все Путін розуміє, що протистояти колективному Заходу, тобто всій військово-політичній та економічній потужності, неможливо.

"Росія просто це не витримає, про яку б довгу війну він не казав. Для нього зараз довжина війни і Китай — це два фактори, за які він може зачепитися. Якщо б Китай виступив на стороні Путіна, це було б game-changer. Або довга війна і втома, якої він очікує. У нашому дипломатичному колі ми бачимо і бачили, яку підтримку ми маємо у всьому світі. Це речі, які демонструють, що ніякої втоми немає і не буде. Адже Захід серйозно занепокоєний тим, що відбувається. Зараз стоїть питання про те, що буде далі — цей світ ґрунтуватиметься на правилах чи на праві сили. Те, що витворяє Росія, неможливо сприйняти», - додав посол.

Нагадаємо, рупор Кремля Пєсков прокоментував мирний план Китаю. Він заявив, що так звана “спецоперація” прямує в напрямку “поставленої мети”.

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