Tomahawk для України: чи передадуть США ракети і як вони можуть змінити перебіг війни

Запуск ракети Tomahawk / © Associated Press

Ймовірне постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk стало головною темою для розмов у суспільстві.

Київ переконаний, що такі ракети можуть стати ключовим важелем тиску на Москву та змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Водночас у Білому домі підтвердили, що обговорюють можливість передачі Tomahawk, хоча остаточне рішення ще не ухвалене.

Проте, експерти попереджають: для ефективного застосування цієї високотехнологічної зброї Україні необхідна не лише ракети, але й ціла інфраструктура.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Україна попросила у США ракети Tomahawk

Нещодавно видання The Telegraph повідомило, що під час приватної розмови на Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський попросив у свого колеги Дональда Трампа надати Україні ракети Tomahawk.

Як зазначають журналісти, Зеленський переконаний, що така зброя могла б змусити Путіна сісти за переговори.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 23 вересня на полях Генасамблеї ООН / © ТСН

Згідно з повідомленням, зустріч двох лідерів була позитивною, і Трамп схвально віднісся до прохання. Також повідомляється, що держсекретар США Марко Рубіо закликав європейських партнерів позитивно сприйняти зміну риторики Трампа щодо України, зазначивши, що американський лідер «дуже злий» на Путіна.

За словами Зеленського, Трамп буцімто відповів: «ми над цим працюватимемо» і погодив механізм оплати європейськими урядами за американську зброю.

Згодом президент України повідомив, що Київ готовий укладати додаткові угоди зокрема щодо «Томагавків».

«Сьогодні Україна відповідає на всі удари Росії своєю зброєю, саме своїми далекобійними можливостями. Україна б застосовувала іншу зброю, якби вона в України була… Що стосується того, чого хоче Україна від США. Все це є. Ми передали президенту США з деталями, з ілюстраціями, чого хоче Україна. Ми готові та до інших договорів, крім основного зі США, включаючи та на далекобійне озброєння», — сказав Зеленський.

Що кажуть у Білому домі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News повідомив, що США обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk для передачі Києву. Проте, остаточне рішення залишається за Дональдом Трампом.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

«Президент (Дональд Трамп — Ред.) зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів», — додав віцепрезидент.

Водночас спецпредставник Трампа Кіт Келлог, у своєму виступі на Fox News також повідомляв, що Вашингтон ще не прийняв остаточного рішення щодо можливої передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог / © Getty Images

Він підтвердив інформацію про те, що президент Зеленський звертався з цим питанням до Трампа, посилаючись на повідомлення від віцепрезидента Венса. Келлог наголосив, що останнє слово в цій справі буде за президентом.

Тим часом у Кремлі, реагуючи на повідомлення про можливі постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk, цинічно заявляють, що нібито «немає панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронті для Києва».

Чи може Україна запускати американські ракети

Президент Всеукраїнської авіаційної організації Геннадій Хазан розповів, що для ефективного використання Tomahawk Україні потрібні не тільки ракети, а й носії:

крейсер;

підводний човен;

літак.

«Якщо президент України звертається до президента Сполучених Штатів Америки проханням, що нам потрібні ракети. Він ще б висловився і хліба, шинки, сала, масла, ковбаси і ще, щоб здача була. Тому що до тих ракет, до Tomahawk мінімум треба ще або ракетний крейсер, або підводний човен, або серйозний літак, який може їх нести. Тому що цей тип озброєння просто так не запустиш. Це не так, що вставиш вогнепровідний шнур, підпалиш його, підеш і ракета полетіла. Там має бути серйозні комплекси підготовки до запуску, та інші інженерні споруди тощо», — зауважив експерт.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу зауважив, реальне застосування «Томагавків» вимагає від України розбудови цілої інфраструктури: від пускових установок і сховищ до навчених екіпажів та зміни стратегії оборони.

Експерт наголошує, що Україні потрібно буде провести масштабну роботу перед тим як застосовувати нову зброю від США.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко

«Ці ракети потребують певної логістики, певного обслуговування. Тому, має бути створена під них система складів, де можна зберігати комплектуючі, паливо, також потрібні бункери, аби запобігти їхньому ураженню ворожими безпілотниками», — зазначив Тимочко.

Зокрема, на думку Тимочка, необхідно організувати логістичні маршрути, що забезпечують прихованість переміщень ракет від противника. Одночасно потрібно проводити регулярне та планомірне навчання операторів цих комплексів, що є тривалим процесом.

Чи отримає Україна Tomahawk від США

Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук вважає, що розмови про постачання Tomahawk, — це поки що політичні ігри, а не реальна допомога.

На його думку, ракети можуть стати реальністю лише за умови фінансування в мільярди доларів. Зараз же пріоритетами мають бути прагматичні речі: артилерія, снаряди та броня.

«Tomahawk ми зможемо отримати, коли у цьому фонді (допомоги — Ред.) буде приблизно 10 мільярдів доларів і американці реалізують нам їх, можливо, мільярдів на п’ять. Наразі це лише розмови між українським та американським президентами. Як то кажуть: «Проси більше — дадуть хоч що-небудь». І ще питання, чи дадуть», — зазначив Лакійчук.

Водночас питання про постачання Україні Tomahawk від США ставить під сумнів і видання The Telegraph.

Там зауважують, що адміністрація президента Джо Байдена відхиляла аналогічну пропозицію, яка була частиною «Плану Перемоги» Зеленського. Вважалося, що передача цих ракет пов’язана з високими ризиками, оскільки вони здатні вражати цілі в Москві та подолати навіть найновітніші системи ППО РФ, що могло спровокувати ескалацію конфлікту.

Тим часом політолог Ігор Чаленко це в етері 24 Каналу зазначив, що попри обговорення можливої передачі ракет Tomahawk для України, Києву варто отримати інші види озброєння. Йдеться про ракети, які можна було б запускати одразу без адаптації.

Чи потрібні Україні ракети Tomahawk

Військовий експерт Роман Світан в етері Radio NV заявив, що ракети Tomahawk необхідні ЗСУ. За його словами, фахівці в Україні можуть адаптувати ці ракети під наявні установки, проте ідеальним варіантом було б отримати їх разом із пусковими комплексами Typhon.

Військовий експерт Роман Світан

За словами експерта, така комбінація (Tomahawk з дальністю до 2000 км і зенітні SM-6) дозволила б не тільки вражати глибокі цілі, але й знищити загрозу російських бомбардувальників, які скидають КАБи.

Tomahawk це крилата ракета середньої дальності, дальність в районі 2000 км, залежно від номенклатури, є кілька видів ракет. До Уралу дістане — це точно. Пів тонни бойової частини, якщо в конвенційному виконанні. Причому, тандемні є… Тому для нас, звичайно, важливо було б їх отримати», — зазначив експерт.

Голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу також наголосив на перевагах отримання Україною ракет Tomahawk.

Він зазначив, що існують експортні версії (до 300 км) та повноцінні армійські (до 3000 км). Навіть обмежені версії значно перевершують російські системи ППО.

Отримання Україною ракет Tomahawk дозволить уражати логістику, склади, аеродроми та штаби противника на глибині. Тимочко наголосив: чим більше ракет, тим більше фахівців можна підготувати та більше цілей одночасно уразити.

Експерт підкреслив важливість як якості, так і кількості — навіть ракети з обмеженою дальністю, але у великій кількості, значно посилять можливості України.

Однак полковник армії США у відставці та професор Військово-морського коледжу США Френк Собчак вважає, що жодна окрема зброя, навіть «Томагавки», не зможе сама по собі переломити хід війни.

На думку експерта, перемога залежить не від однієї системи озброєнь, а від сукупної міці країни: її волі, оборонної промисловості та людських ресурсів.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. За словами спецпредставника президента США Кіта Келлога, таке рішення також підтримують представники Білого дому.

Він вважає, що саме тому український лідер Володимир Зеленський попросив у Дональда Трампа ракети Tomahawk. Мовляв, це чудові системи, які дають глибину удару.

Читайте також:

