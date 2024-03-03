Постачання снарядів з ЄС дадуть змогу Україні планувати контрнаступ до літа – Euractiv

Поставки боєприпасів дадуть Україні змогу використовувати близько 6000 снарядів на день.

Після довготривалих зволікань європейські союзники України нарешті почали збирати фінансові та промислові ресурси для постачання ЗСУ необхідних артилерійських снарядів.

Про це пише Euractiv.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна наразі отримала лише третину з мільйона артилерійських снарядів, які ЄС зобов’язався поставити до березня.

Брюссель намагається розширити виробництво снарядів за допомогою європейських оборонних компаній. У нещодавньому зверненні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель попередив країни-члени блоку, що "нічого не робити – це не вихід", тоді як українські війська випускають приблизно до 2000 артилерійських снарядів на день.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин нещодавно заявив, що в умовах жорстокої артилерійської війни з Росією Україні потрібна така кількість боєприпасів, яку "не може надати жодна країна", навіть США.

Як пише Euractiv, кілька окремих і паралельних ініціатив – план постачання боєприпасів під керівництвом ЄС, оптова закупівля боєприпасів під керівництвом Чехії та серія двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими західними країнами – мають забезпечити постачання близько 800 тисяч снарядів протягом наступних кількох місяців.

"Є надія, що ми зможемо зібрати значну кількість ресурсів. 800 тисяч штук (боєприпасів - ред.) – це не остаточна цифра, ми безумовно можемо отримати набагато більше залежно від наявності донорів", - сказав представник уряду Чехії з питань відновлення України Томаш Копечний.

Президент Еммануель Макрон сказав, що Франція буде відкрита для закупівель боєприпасів для України з-за меж ЄС.

Під час переговорів західні лідери пообіцяли об’єднатися й разом закупити терміново необхідні боєприпаси для України, незалежно від того, надходять вони з Євросоюзу чи з-за його меж.

Міністрам оборони доручили протягом наступних 10 днів розробити плани, як поставити Києву більше.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що близько 15 країн зацікавилися ініціативою Праги, яка визначила на світових ринках 800 тисяч одиниць терміново необхідних Україні артилерійських боєприпасів.

Томаш Копечний, відповідаючи на запитання про часові рамки доставки боєприпасів Україні, сказав, що це буде "протягом кількох місяців, а не протягом кількох тижнів". Мова йде про вже наявні боєприпаси та ті, що будуть виготовлені.

Велика Британія, Фінляндія та інші країни НАТО також пообіцяли надати Україні снарядів протягом цього року, проте точна кількість не розголошується.

Крім того, є несподіваний крок президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка цього тижня припустила, що "настав час почати розмову про використання непередбачуваного прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".

За словами людей, знайомих із перебігом дискусій, виконавча влада ЄС може представити офіційну пропозицію через два тижні, пише Euractiv.

Водночас залишається відкритим питання, чи буде колективна західна партія постачань боєприпасів достатньою, щоб відповідати постачанню Росією снарядів з її власних заводів і з Північної Кореї.

Очікується, що боєприпаси, отримані за посередництва Чехії, а також боєприпаси, передбачені планом ЄС, дадуть Україні до літа можливість знову стріляти зі швидкістю близько 6000 снарядів на день.

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"Західні військові чиновники очікують, що цього буде достатньо, щоб Збройні сили країни принаймні утримували лінію оборони проти Росії в очікуваному до травня наступі і планували свій власний", - пише видання.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим упродовж кількох тижнів. Він закликав європейських партнерів надати фінансову підтримка для того, щоб доставити ці боєприпаси до України.

Гендиректор з питань оборонної політики Міноборони Чехії Ян Їреш сказав, що ЗСУ можуть отримати першу партію сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів від низки європейських країн за посередництва Чехії.

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