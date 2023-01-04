Постачання зброї Україні: Данілов розповів, чи прозріли західні партнери у цьому питанні

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що західні партнери починають прозрівати у питанні постачання зброї до України, зокрема це стосується передавання танків.

Про це Данілов розповів у інтерв'ю телеканалу "Рада" в межах телемарафону "Єдині новини".

Секретар РНБО запевнив, що постачання танків України – це лише питання часу.

"Виклики для Європи – величезні. І ті країни, які це розуміють, допомагають нам на 100-150%. Ті країни, які потихеньку починають прозрівати, що цим треба займатися, так само почали цей рух. І я дякую німцям і французам, що вони поміняли свою точну зору, і на сьогодні допомога йде, вона збільшується. Питання танків – це питання часу. Вони обов’язково будуть", – повідомив Данілов.

Він також нагадав про ситуацію зі зброєю на початку повномасштабного вторгнення РФ, звернувши увагу на те, що величезну роль відіграє ще й емоційна складова ЗСУ і народу.

"Щодо зброї, я хочу нагадати, що в нас на кінець лютого було чотири чарівних слова, які нам давали запал, внутрішню енергію: це було словосполучення Javelin, NLAW, Stinger і Bayraktar. На додачу до того, що ми були готові захищати нашу країну, це була більше така емоційна складова, що ми нібито маємо якусь суперзброю, яка нам допомагає. Так, вона нам допомагала, але якщо б не наші Збройні сили, сектор безпеки і оборони, нам було б вкрай-вкрай складно", – розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що держава отримає танки західного зразка та іншу бронетехніку. Міністр також сказав: "2023-го ми отримаємо те, що не могли з різних причин отримати 2022-го".

Зауважимо, 4 грудня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі колісні танки та БТРи Bastion.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, 2023 року ЗСУ можуть розраховувати на постачання західної техніки, зокрема бронемашин "Бредлі" та "Кугуар" для проведення наступальних дій.

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