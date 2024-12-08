Потенціал F-16 в Україні використовується лише на 15% – авіаексперт

Використання винищувачів F-16 потребує серйозного перегляду стратегії роботи Повітряних сил України, адже нині F-16 використовуються на 10-15% від їхнього потенціалу.

Про це заявив авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап, коментуючи в ефірі "Київ24" перспективи використання цих літаків у боротьбі проти РФ.

Зокрема, експерт звернув увагу на ракети AIM-9 Sidewinder, встановлені на кінцях крил винищувачів.

“Це ракети ближнього повітряного бою з дальністю 20-40 км. Їм у першій модифікації, мабуть, уже 40-50 років, але вони постійно модернізуються. Зараз це дієва, робоча, надійна ракета. Вистрілив і забув. І без різниці, чи це буде “шахед”, чи крилата ракета”, — пояснив Криволап.

Також читайте Данія передала другу партію F-16: скільки Україна має винищувачів і як це змінить ситуацію

На думку експерта, F-16 здатні знищувати крилаті ракети ефективніше, ніж зенітно-ракетні комплекси. До того ж це буде економічно вигідніше.

Водночас використання винищувачів у зоні дії українських систем ППО викликає певні проблеми.

Також читайте Нідерланди передали останні F-16 для тренування українських пілотів

“Треба, щоб у тому місці, де працює F-16, не було наших засобів ППО. Тому що у комплексах ППО працює потужна система РЕБу, працюють радіолокатори. Система “свій-чужий” відмовляє, дає помилки. Причому вона дає помилки що в нас, що в росіян. Тому що в цьому радіопросторі, хвилі ми, звичайно, не можемо побачити, але там таке”, — наголосив експерт.

Криволап підкреслив, що для повноцінного використання винищувачів необхідно переглянути організацію роботи Повітряних сил.

Окрім цього експерт розповів, що Україна не має відповідної зброї для F-16, щоб відганяти російські Су-34. Винищувачі фактично збивають ворожі дрони й ракети.