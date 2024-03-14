Потреби зараз змінилися: офіцер ЗСУ повідомив, у чому відчувають нестачу бійці на фронті

На фронті нині потрібні дрони, засоби РЕБ та механічні пересувні засоби, а в спальних мішках, шоломах чи бронежилетах дефіциту не відчувається.

Основна потреба на полі бою – саме дрони, засоби радіоелетронної боротьби та механічні пересувні засоби.

Про це ефірі програми Укрінформу "Лещенко запитує" розповів офіцер ЗСУ Андрій Оністрат.

"Потреби зараз змінилися… Скажімо так, основні теми, які були дуже популярні на початку війни, вони зараз всі закриті. Типу там спальники не потрібні, чи броніки не потрібні, шоломи не потрібні, каски – це все не потрібно. Завжди треба дрони, завжди треба РЕБ…", – сказав Оністрат.

Також він додав, що навесні є дефіцит і у механічних пересувних засобах: мотоциклів, квадроциклів.

"Оця тема дуже характерна. Вона завжди потрібна. Тобто любі засоби пересування, швидкі допомоги, якісь механізаційні штуки – вони завжди потрібні... ", – додав Оністрат.

Нагадаємо, 14 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками нашого оборонного комплексу. За глави держави, буде ще більше нашої зброї, снарядів, дронів, систем РЕБ.

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