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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Потрібні для збиття «шахедів»: Зеленський повідомив, коли в Україну прибудуть винищувачі Gripen

Також Київ обговорює з партнерами передачу боєприпасів для F-16 і потребу в додаткових винищувачах.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Gripen

Gripen / © Associated Press

Україна очікує на перші шведські винищувачі Gripen уже на початку року — орієнтовно в січні або лютому. Ці літаки розраховують використовувати, зокрема, для протидії російським ударним безпілотникам.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в межах візиту до Данії.

Глава держави подякував Швеції за підтримку та зазначив, що Україна наполягає на якнайшвидшому постачанні Gripen.

«Ми дуже вдячні Швеції. Ми говоримо і порушуємо тему „Гріпенів“. Вони мають надійти у січні-лютому, можливо у лютому. Ми порушили тему, що ми їх потребуємо якомога скоріше. Але кажу, що це вже відбувається», — повідомив Зеленський.

За словами президента, українська сторона розраховує застосовувати шведські літаки для посилення протиповітряної оборони, зокрема для боротьби з російськими «Шахедами».

«Ми побачимо, як „Гріпени“ будуть працювати проти „Шахедів“. Ми також розраховуємо на них. Це стосується протиповітряної оборони», — додав він.

Окремо Зеленський розповів про потребу України в додатковому озброєнні для винищувачів F-16. Київ продовжує обговорювати з партнерами можливість передавання відповідних боєприпасів.

Президент також наголосив, що Україні потрібно більше таких літаків. За його словами, значна частина наявних F-16 — старіші моделі, які регулярно потребують ремонту.

Водночас Зеленський підкреслив, що ці винищувачі залишаються ефективними та допомагають українським силам знищувати реактивні безпілотники.

«Але вони хороші, дуже швидкі і можуть знищувати реактивні „шахеди“. Ми використовуємо їх. Ми дуже вдячні і ми вдячні за авіаційний парк усім країнам, — Данії, Норвегії», — зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що американська оборонна компанія Lockheed Martin розглядає можливість створення спеціальної модифікації винищувача F-16 для потреб України.

Ми раніше інформували, що Швеція найближчим часом має передати Україні винищувачі Gripen для посилення Повітряних сил ЗСУ.

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