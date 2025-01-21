Потужніший за "Ланцет": РФ почала використовувати новий дрон-камікадзе — Defense Express

"КУБ-2" має бойова частина вагою 10 кг, що більше, ніж у "Ланцета". Вона може бути двох видів, перша — для ураження живої сили, друга — для ураження броньованої техніки.

Новий російський дрон-камікадзе "КУБ-2", який "Концерн "Калашников" почав поставляти до ворожого війська, має бойову частину більше ніж у "Ланцета" і вочевидь на виробництві замінить невдалий варіант "КУБ".

Про це йдеться у матеріалі Defense Express.

В РФ "Концерн "Калашников" разом із НПО "Ижевские беспилотные системы" розробили нові дрони-камікадзе під назвою "КУБ-2" і 21 січня про це було оголошено із поміткою, що повезе зразки із експортними індексами "КУБ-2-Э" на виставку озброєння IDEX 2025 у Об'єднаних Арабських Еміратах 17-21 лютого 2025 року.

"Але справа в тому, що 117-та окрема важка механізована бригада ЗСУ ще 7 січня опублікувала відео з перехопленням цього російського БПЛА за допомогою зенітного FPV-дрона. Але цей "КУБ-2" був невірно ідентифікований, як "Ланцет", — пишуть аналітики.

Що відомо про "КУБ-2"

Про цей дрон-камікадзе поки відомо лише те, що його бойова частина має вагу 10 кг.

"Але зазначено, що вона може бути двох видів, перша — для ураження живої сили та неброньованої техніки, що прямо вказує на її уламковий характер. Друга дозволяє уражати та самі цілі, а також легкоброньовану техніку, а також "стартові позиції БПЛА" та "майданчики базування вертольотів". Такий дивний перелік цілей для другого типу бойової частини може вказувати на те, що вона касетна", — повідомли в Defense Express.

Також задекларована можливість використання не лише днем, а й в ночі, що вказує на можливість оснащення й тепловізійними камерами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Росія менше запускає дрони-камікадзе "Ланцет". Це повʼязано і зі знищенням операторів, і зі збиттям БпЛА-ретрансляторів Zala.

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