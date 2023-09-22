Повернення "вишок Бойка": яку техніку вдалося "затрофеїти" спецпризначенцям ГУР

Радіолокаційна система "Нева" тепер в України.

Після того, як спецпідрозділ ГУР МО повернув під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, Україна також отримала "у подарунок" нову радіолокаційну систему росіян.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів Андрій Мельник, командир взводу спецпідрозділу "Артан", відомий за позивним "Фаворит".

Спецпризначенцям ГУР після успішної операції вдалося отримати кілька одиниць важливої техніки, серед якої - радіолокаційна система "Нева".

За словами Мельника, росіяни використовували "Вишки бойка" як бази, де встановили РЛС та РЕБи, завдяки чому окупанти мали й прикриття, й обізнаність щодо ситуації у цій частині моря.

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"Тому на "вишках" також знайшли рідкісні модернізовані ракети для гелікоптерів, а також багато складів з боєкомплектами. Такими технологіями Кремль не хотів би ділитися". - розповів він.

Завдяки системі, фахівці тепер можуть створювати такі засоби, які зроблять РЛС неефективними.

"Нева"! Сучасна радіолокаційна система. Вона зараз на дослідженні у наших фахівці та партнерів. Знаючи, як вона працює, можна буде створювати засоби, завдяки яким РЛС буде неефективною, не бачитиме цілей. – розповів Мельник про "подарунки" від росіян.

"Вишки Бойка"

Україні вдалося завдати ворогу потужного удару в Криму: знищені російські корабель та субмарина, потрощений комплекс С-400. Виявляється, це наслідок попередньої філігранної роботи наших спецпризначенців поблизу "вишок Бойка".

Удар по Чорноморському флоту РФ дозволяє стверджувати про те, що сьогодні ситуацію контролює Україна і є можливість ураження будь-якого військового об’єкту на території тимчасово окупованого Криму.

“Спецоперацію готували приблизно місяць-півтора.

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