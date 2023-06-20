Повітряна тривога на Чернігівщині: ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

Сирени лунають лише в області.
Зранку 20 червня під час повітряної тривоги було оголошено ракетну небезпеку на Чернігівщині.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Чернігівська область - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.
До слова, повітряну тривогу станом на 08:48 оголошено лише в Чернігівській області. Сирени залунали в регіоні о 08:44.
Мапа тривог
Як повідомлялося, вночі проти 20 червня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили дрони-камікадзе Shahed та ракети. Частину ворожих цілей вдалося збити, однак зафіксовані і влучання.