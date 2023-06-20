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Повітряна тривога на Чернігівщині: ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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18к
Час на прочитання
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Повітряна тривога на Чернігівщині: ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

В чернігівській області з ракетна загроза. / Фото: Associated Press

Сирени лунають лише в області.

Зранку 20 червня під час повітряної тривоги було оголошено ракетну небезпеку на Чернігівщині.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Чернігівська область - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

До слова, повітряну тривогу станом на 08:48 оголошено лише в Чернігівській області. Сирени залунали в регіоні о 08:44.

Мапа тривог 

Повітряна тривога на Чернігівщині у вівторок, 20 червня. / ©
Повітряна тривога на Чернігівщині у вівторок, 20 червня.

Як повідомлялося, вночі проти 20 червня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили дрони-камікадзе Shahed та ракети. Частину ворожих цілей вдалося збити, однак зафіксовані і влучання.

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Дата публікації
Перегляди
18к
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