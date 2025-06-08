"Повний провал": Берлінська вказала на слабке місце в озброєнні Сил оборони України

ЗСУ мають проблему з ударами на седені дистації / © Getty Images

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Україна стикається з серйозними викликами у веденні бойових дій на оперативній глибині, де ворог накопичує сили та логістику. Ця сфера є «повним провалом» і критично потребує посилення спроможностей України завдавати ударів на середні дистанції.

Про це розповіла громадська діячка, волонтерка, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки й проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтерв’ю LB live.

«Щодо мідлстрайк у нас фактично повний провал в цій галузі», — наголосила Берлінська.

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За її словами, Сили оборони мають озброєння, щоб закрити дистанцію ударів орієнтовно від нуля до дальності 15-20 кілометрів. Але далі, на оперативній глибині, десь від умовних 20-30 до 120-150 кілометрів, існує значна «яма». Застосування засобів на цій глибині є, але їх відсоток залишається доволі невеликим.

Волонтерка наголосила на необхідності однозначно нарощувати спроможності щодо ударів на середні відстані. Адже саме там ворог накопичує сили та перегруповується, це місця логістики, розміщення особового складу та командних пунктів російських окупаційних військ. Берлінська підкреслила, що цю «машину війни» потрібно знищувати не лише тоді, коли вона вже наблизилась впритул і її видно з «Мавіка», а й на оперативній глибині, щоб піхота взагалі не відчувала її присутності. За її словами, це потребує активного планування операцій та ретельного прорахунку засобів.

«Це складніше ніж знищувати артилерією і ракетами. БПЛА потребують прорахунків, є фактор погоди, є фактор екіпажів і багато чого іншого. Це складніший інструмент в руках офіцерів, які планують комбіновані операції, ніж ракетне озброєння», — наголосила Марія Берлінська.

Нагадаємо, зброярі завершили випробування нової української бронемашини. GYURZA-02 має потужний захист, швидкість до 110 км/год та може використовуватись на різних дорогах.

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