«Позашляховик і маленька машина»: експерт пояснив різницю між «Фламінго» та «Нептуном»

Ракета «Нептун»

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Українські ракети «Фламінго» та «Довгий Нептун» не варто розглядати як конкурентні розробки, адже вони належать до різних категорій озброєння. Кожна з них має власне призначення та характеристики.

Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, інформує Еспресо.

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За його словами, «Фламінго» є стратегічною ракетою, призначеною для ураження цілей на значних відстанях. «Довгий Нептун» натомість розробляли з іншими параметрами та для виконання відмінних завдань. Також ракети мають різні можливості бойових частин.

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«Це абсолютно різного класу ракети, вони не можуть конкурувати між собою. Це якби маленька гарненька машина конкурувала з великим позашляховиком. Це абсолютно різного класу машини, і вони для різних завдань», — пояснив Криволап.

Експерт наголосив, що під час створення ракет важливу роль відіграють їхні масогабаритні характеристики. Вони визначають конструктивні можливості виробу та впливають на баланс між дальністю польоту, параметрами двигуна й розміром бойової частини.

Збільшення дальності ракети, зауважив фахівець, не можна забезпечити без урахування технічних обмежень. Конструкція має залишатися в межах визначених маси та габаритів.

Криволап також зазначив, що зовнішні параметри озброєння дають змогу оцінити, наскільки реалістичними є заявлені характеристики. На його думку, деякі показники російських ракет викликають сумніви через невідповідність їхнім масогабаритним параметрам.

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«Дивишся на масогабаритні характеристики — і розумієш, що такого не може бути. Не треба жодних досліджень чи випробувань, щоб зрозуміти: так не може бути в принципі», — зазначив авіаексперт.

Раніше повідомлялося, що Українська оборонна компанія Fire Point очікує дозволу європейських партнерів і постачання необхідних комплектувальних, щоб розпочати інтеграцію систем та перейти до випробувань власної протибалістичної ракети.

Ми раніше інформували, що Fire Point змінює пріоритети у виробництві ракет і зосереджується на балістичних розробках.

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