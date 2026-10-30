Patriot PAC-3 MSE / © Фото з відкритих джерел

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У НАТО побоюються, що Сполучені Штати можуть затримати передавання Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot до проведення проміжних виборів.

Про це повідомляє Euronews.

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За інформацією видання, Україна звернулася до міністра оборони США Піта Хегсета із проханням затвердити угоду про постачання критично важливих засобів протиповітряної оборони. Однак у Північноатлантичному альянсі сумніваються, що ракети передадуть до проміжних виборів у Сполучених Штатах, які мають відбутися наступного тижня.

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Джерела Euronews у НАТО стверджують, що президент США Дональд Трамп використовує військову допомогу та питання передавання перехоплювачів як інструменти тиску на українське керівництво.

Зокрема, Вашингтон, за даними видання, прагне домогтися від Києва припинення ударів по російських нафтопереробних заводах, а також поступок під час мирних переговорів.

Тим часом потреба України в засобах протиповітряної оборони зростає через інтенсивні російські атаки. За даними української сторони, протягом лише двох тижнів Росія застосувала понад 100 балістичних ракет для ударів по Києву та Київській області.

Водночас можливості виробництва американських ракет Patriot залишаються обмеженими: підприємства випускають приблизно 60–65 таких перехоплювачів щомісяця. Додаткове навантаження на запаси створюють бойові дії на Близькому Сході та війна проти Ірану, що посилює глобальний дефіцит озброєння.

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На тлі нестачі ракет генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше закликав європейських союзників передати Україні наявні в них системи Patriot.

Однак окремі країни поки не підтримали цю ініціативу. Зокрема, Греція та Іспанія, які мають системи попередньої модифікації PAC-2, досі не відгукнулися на заклик.

Німеччина, своєю чергою, отримала ліцензію на виробництво ракет PAC-2. Проте початок постачань очікується не раніше кінця 2026 року або початку 2027-го.

Водночас плани щодо організації ліцензійного виробництва ракет Patriot безпосередньо в Україні наразі залишаються заблокованими.

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Раніше повідомлялося, що для захисту міст узимку Україні потрібно приблизно 4–5% запасу протиракет PAC-3, які є у США.

Ми раніше інформували, що США затримують передавання Україні сучасних ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

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