ППО, яка могла б прикрити Харків: військовий експерт Коваленко розповів про важливий ЗРК малого радіусу дії

Залежно від модифікації ракети цей ЗРК мав можливість вражати цілі з відривом до 8 км і за висотою до 3 км.

Зенітно-ракетний комплекс ближнього радіусу MIM-72A/M48 Chaparral ("Чапарел") цілком міг би стати на захисті такого міста, як Харків.

Про це сказав військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко.

"У той час як зараз при обговоренні вкрай актуальної теми посилення ППО постійно звучить як мантра одна і та сама назва ЗРК Patriot, я звертаю увагу на ЗРК малого радіусу дії, які є у світі, у строю або на складах, але які Україна за якими причин не отримувала і про запити цих систем нічого не було відомо", - зазначив він.

Зенітно-ракетний комплекс ближнього радіусу MIM-72A M48 Chaparral Фото: Telegraf

Що відомо про зенітно-ракетний комплекс ближнього радіусу MIM-72A/M48 Chaparral

За інформацією експерта, система "Чапарел" була використана в 1969 році, але до 1997 повністю виведена зі складу Армії США.

"Водночас США на озброєнні мали 600 ПУ, з боєкомплектом понад 5 300 ракет. Причому ракетами до даної системи були досить поширені, а так само до цих пір застосовувані - AIM-9", - каже Коваленко.

Залежно від модифікації ракети цей ЗРК мав можливість вражати цілі з відривом до 8 км і за висотою до 3 км. Швидкість ракети 1,5 Маха, що дає можливість перехоплювати широку номенклатуру дозвукових цілей, від дронів до крилатих ракет.

"З урахуванням масовості даних систем ЗРК, вони цілком могли б стати цікавим варіантом прикриття не тільки міст у питаннях забезпечення ешелону малого радіусу дії, а й лінії боєзіткнень, особливо у питаннях боротьби зі штурмовою авіацією та ударними гелікоптерами", - висловив думку експерт.

За словами Коваленка, згалом для цих ЗРК ефективне прикриття в ешелоні такого міста як Харків може бути в кількості 8 одиниць і більше.

"Знову ж таки, зверну увагу, що даних ЗРК було зроблено сотні і не всі вони відправлені на переплавку і в музеї, а в ряді країн Chaparral продовжують нести бойове чергування, наприклад, у Тайвані, Марокко, Єгипті. В Ізраїлі вони були зняті з озброєння 2003 року, Португалії 2018-го, Чилі 2024-го. А тому, дуже цікавий екземпляр, у питаннях закриття потреб ешелону малого радіусу дії, якого однаково критично не вистачає як для тилової України, так і ЛБС", - пояснює експерт.

Нагадаємо, вночі проти 24 квітня окупанти завдали ударів по Харкову ракетами С-300. Влучання сталося в землю на території ЖК в Шевченківському районі.

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