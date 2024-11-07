Правило "двох стін" не працює: у Defence Express пояснили, чим небезпечні термобаричні дрони

Росіяни встановлюють на свої "Шахеди" боєприпаси об'ємного вибуху, щоб вбити якнайбільше цивільних жителів під час атак на українські міста.

Росія почала масово використовувати термобаричну бойову частину або боєприпас об'ємного вибуху, який встановлюють на ворожі дрони типу Shahed-136. Такі боєприпаси становлять набагато більшу загрозу в разі влучення у закрите приміщення.

Про це пише Defence Express.

Видання зазначає, що про існування ТБ БЧ-50 (термобарична бойова частина з індексом 50) стало відомо понад пів року тому, але саме зараз використання цих боєприпасів для атак на українські міста почастішало.

"Нагадаємо, що деталі відносно цієї бойової частини відомі завдяки зламу серверів російської "Алабуги" у Татарстані, де й збираються ці дрони, а також йдуть роботи з їх модернізації. Відповідно до цієї інформації, ТБ БЧ-50 має вагу у 52,4 кг, яка крім термобаричного ефекту має ще й уламковий внаслідок використання 2306 готових елементів ураження у вигляді металевих кульок діаметром 9 мм", – йдеться у статті.

ТБ БЧ-50 належить до нового покоління боєприпасів та має однотактову дію. Тобто бойові частини попереднього покоління були двотактовими: спочатку вибухова суміш заповнювала простір, а потім відбувався її підрив. В однотактових боєприпасах спочатку підривається "ініціатор", а ударна хвиля від нього викликає рух термобаричної суміші, яка внаслідок взаємодії з повітрям утворює "вогняну хмару", температура якої сягає 2400-2600°C. Ця хмара пекельного вогню заповнює весь доступний об'єм приміщення, а ударна хвиля додатково вражає легені та органи слуху.

"Термобаричний боєприпас демонструє максимальну ефективність у замкненому просторі, бо така "хмара" може охопити декілька приміщень. Саме тому РФ і використовує "Шахеди" з ТБ БЧ-50 для атак по містах з метою вбивства цивільного населення України", – наголошує видання.

Ці особливості термобаричних боєприпасів нового покоління значно ускладнюють захист людей, які потрапили в зону удару. У випадку влучення дрона з ТБ БЧ-50 у житловий будинок вогняна хмара від вибуху заповнить усі приміщення на відміну від дії осколково-фугасного боєприпасу, коли людей може врятувати правило "двох стін".

Саме тому експерти радять: у випадку, коли немає можливості перейти у спеціальне укриття, необхідно перебувати у приміщенні, яке не тільки відділено від вулиці щонайменше двома стінами, а також відокремлюється від інших приміщень міжкімнатними дверима. Це правило "зачинених дверей" дозволить певною мірою зменшити поширення термобаричної суміші по квартирі. Але попри всі ці екстрені правила, найкращим варіантом захистити себе під час повітряної атаки є лише перебування в спеціальному укритті.

Нагадаємо, російські окупаційні війська під час останніх атак випускали по Україні дрони з термобаричною бойовою частиною. До такого висновку прийшли експерти, які дослідили уламки безпілотників "Shahed -136", які війська РФ використовували під час ударів від 26 до 29 жовтня.

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