Представники Пентагону не виявили випадків перепродажу західної зброї в Україні

Команда фахівців перевірила кілька каналів поставок та місць зберігання зброї

Представники США не виявили, що Україна перепродає чи використовує західну зброю не за призначенням.

Про це йдеться у заяві речника Пентагону Патрика Райдера, повідомляє AFP.

Він зазначив, що команда фахівців, яка складається з персоналу офісу аташе з питань оборони посольства США в Києві, провела перевірку поставок зброї та її зберігання у кількох місцях.

Він зазначив, що перевіряючі не виявили перенаправлення американської безпекової допомоги в Україні.

Також Райдер заявив, що в Україні діють спеціальні органи, які відстежують переміщення зброї від кордону до лінії фронту, а також надають звіти про пошкодження ти втрати.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що кремлівська пропаганда поширює фейки про те, що начебто українські військові "продають на чорному ринку ПТРК Javelin і NLAW, ПЗРК Stinger".

Також ми інформували, що російська пропаганда готує чергову брехню про нібито продаж західної зброї на чорному ринку.