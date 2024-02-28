Премʼєрка Естонії закликала Європу "діяти негайно", щоб допомогти Україні

Україна потребує негайної допомоги в озброєнні, тому не можна витрачати час.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас висловила сподівання, що приклад Данії, яка вирішила відправити всі свої боєприпаси до України, надихне інші країни Європи.

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Про це інформує видання ERR.

Вона зазначила, що Україна потребує негайної допомоги в озброєнні, тому не можна витрачати час.

"Я сподіваюся, що недавнє рішення Данії надіслати всі свої боєприпаси в Україну надихне інших. Ми також маємо подивитися, яку допомогу можна отримати на світовому ринку, як це вже зробили чехи", - сказала Каллас.

Крім того, вона нагадала що уряд прийняв рішення, згідно з яким Україна наступні чотири роки отримуватиме військову допомогу у розмірі 0,25% ВВП Естонії.

"Довгострокова військова підтримка України Естонією протягом наступних чотирьох років становитиме 0,25% від нашого ВВП. Закликаємо всі інші держави, що підтримують Україну, взяти на себе аналогічне зобов'язання. Я рада, що ця пропозиція знаходить підтримку серед союзників і партнерів", - зазначила Каллас

Вона наголосила, що єдність — найсильніша валюта.

"Разом ми можемо допомогти Україні виграти цю війну. У нас є ресурси, економічна міць і знання. Наші війська сильніші за російські, і ми не повинні боятися своєї власної сили", - додала премʼєрка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина надсилає Україні озброєння та військову техніку.

Крім того, ми раніше інформували, що на Заході підрахували, на скільки Україні вистачить снарядів.

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