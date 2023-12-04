Президент Болгарії наклав вето на передання Україні 100 БТР: у чому причина

Він наголосив, що цю допомогу могли б використати для охорони болгарського кордону.

Болгарський президент Румен Радве наклав вето на документ щодо надання військової допомоги Україні. При цьому, країна мали передати ЗСУ близько 100 бронетранспортерів.

Про це пише Nova.

Лідер Болгарії відповідне рішення пояснив тим, що депутати нібито "не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передавання". Як наслідок - він повернув документ в парламент для подальшого обговорення.

Він додав, що допомогу, яку мали надати Україні, зокрема БТР, могли б використати для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом", – наголосив Радев.

Що передувало?

В парламенті країни ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міноборони України (така у них процедура) про постачання Києву 100 бронетранспортерів і запчастин до них. Вперше від початку повномасштабного вторгнення росії Болгарія офіційно передає Україні важку техніку.

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