Категорія
Зброя
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Президент Болгарії наклав вето на передання Україні 100 БТР: у чому причина

Дата публікації
Перегляди
623
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Президент Болгарії наклав вето на передання Україні 100 БТР: у чому причина

Президент Болгарії Румен Радве

Він наголосив, що цю допомогу могли б використати для охорони болгарського кордону.

Болгарський президент Румен Радве наклав вето на документ щодо надання військової допомоги Україні. При цьому, країна мали передати ЗСУ близько 100 бронетранспортерів.

Про це пише Nova.

Лідер Болгарії відповідне рішення пояснив тим, що депутати нібито "не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передавання". Як наслідок - він повернув документ в парламент для подальшого обговорення.

Він додав, що допомогу, яку мали надати Україні, зокрема БТР, могли б використати для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом", – наголосив Радев.

Що передувало?

В парламенті країни ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міноборони України (така у них процедура) про постачання Києву 100 бронетранспортерів і запчастин до них. Вперше від початку повномасштабного вторгнення росії Болгарія офіційно передає Україні важку техніку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
623
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація