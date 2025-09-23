ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Зброя
58
Президент Чехії: припинення постачання зброї Україні несе велику загрозу

Президент Чехії Петр Павел виступив за збереження ініціативи з постачання боєприпасів Україні.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Петр Павел

Петр Павел / © Associated Press

Чеський президент Петр Павел висловився за продовження ініціативи з постачання боєприпасів Україні, яку найбільша опозиційна сила країни пообіцяла переглянути у разі приходу до влади.

Про це він повідомив журналістам у понеділок на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За словами Павела, для Чехії було б небезпечно відмовитися від допомоги Україні.

«Якщо ми хочемо поважати те, що світ повинен функціонувати на основі певних правил, то ми повинні підтримувати кожного, хто є жертвою порушення таких правил», — зазначив президент.

Він також нагадав, що ініціатива з постачання снарядів «довела свою ефективність з погляду якості та надійності поставок боєприпасів, які потрібні Україні для того, щоб вона могла захищатися».

«Я думаю, що з цього погляду ми повинні продовжувати дивитися на це, тому що будь-яка спроба обмежити або скасувати цю ініціативу насправді зустріне велике нерозуміння навіть з боку наших союзників, бо вони довіряють цьому процесу. В іншому випадку ми фактично втратимо власну надійність», — додав Павел.

Раніше повідомлялося, що чеський опозиційний політик Андрей Бабіш назвав ініціативу постачання снарядів Україні «гнилою» і заявив, що скасує її, якщо повернеться до влади.

Ми раніше інформували, що до України прибула перша партія американської зброї, придбаної у США країнами-членами НАТО за програмою Priority Ukraine Requirements List (PURL).

