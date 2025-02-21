Прибуття F-16 від Бельгії до України затримується щонайменше на рік: Брюссель назвав причину

В Генштабі бельгійської армії пояснили затримку тим, що США порушили терміни постачання нових літаків F-35 для ВПС Бельгії.

Бельгія відкладає постачання Україні першої партії з 30-ти обіцяних літаків F-16 щонайменше на рік. Причина затримки – перенесення Вашингтоном термінів постачання Брюсселю нових винищувачів F-35. Тож Київ не отримає F-16 принаймні до кінця 2025 року.

Про це повідомив начальник бельгійського Генштабу генерал Фредерік Вансіна в інтерв’ю виданню Le Soir.

"Постачання перших із 30 літаків F-16 Україні від Бельгії відкладається щонайменше на рік — до кінця 2025 року", – повідомив генерал.

За словами Вансіни, бельгійські повітряні сили будуть повністю готові пересісти на винищувачі F-35 тільки у 2027 році. Тому попередня обіцянка Бельгії до кінця 2024 року віддати Україні свої старі F-16, що виводяться зі складу ВПС, буда передчасною і потребує коригування термінів.

Також повідомляється, що Брюссель замовив винищувачі нового покоління F-35 ще 2018 року. За умовами контракту, перша партія літаків мала прибути до Бельгії 2023 року. Але США перенесли терміни постачання на 2024 рік, і в липні минулого року бельгійські ВПС нарешті отримали чотири F-35.

Нагадаємо, Нідерланди готують новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть додаткові винищувачі F-16, дрони, броньовані машини та інша зброя.

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