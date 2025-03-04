Припинення військової допомоги від США: експерт сказав, яку частину арсеналу може втратити Україна

Критична залежність від Штатів є, зокрема, у ППО та авіації.

У разі повного припинення військової допомоги з боку США, Україна може втратити до 30% усього озброєння, яке сьогодні використовують ЗСУ. Це найбільш песимістичний сценарій.

Про це заявив головний редактор військово-аналітичного порталу Defence Express Олег Катков, пише "Суспільне".

За його словами, нині близько 40% озброєння, яке є в арсеналі ЗСУ, — це зброя українського виробництва або те, що було на складах ще до початку повномасштабного вторгнення. Дещо більше ніж 10% — це безпосередньо американське озброєння, передане як напряму зі США, так і через європейських союзників із дозволу Вашингтона. Ще майже 30% складає озброєння європейських країн, яке також значною мірою залежить від дозволу США на реекспорт.

Катков акцентує, що у випадку найгіршого сценарію, коли США повністю заблокують постачання зброї та заборонять реекспорт, Україна втратить до третини свого арсеналу.

"Це торкнеться не лише американської техніки, а й значної частини європейського озброєння, яке постачалося за згоди США", — наголосив він.

При цьому він зауважує, що Україна має отримати те, що було оголошено за Байдена.

"І це нам у будь-якому випадку дозволить не відчувати критичну залежність від США певний час", — сказав Катков.

Експерт підкреслює, що адміністрація Байдена наприкінці своєї каденції створила для України певний запас міцності. Великі партії озброєння були передані у грудні 2024 та січні 2025 року, з розрахунком на те, щоб забезпечити ЗСУ на значну частину 2025 року.

"Проте тривалість цього запасу без нових поставок залежатиме від інтенсивності бойових дій та динаміки втрат на фронті", — стверджує експерт.

За словами Каткова, якщо ми говоримо про залежність від американського озброєння, то слід зауважити такі види:

винищувачі F-16

високоточні бомби JDAM

протирадіолокаційні ракети HARM

керовані ракети для гелікоптерів

бронетехніка (М113, Stryker, MRAP, MaxxPro)

касетні боєприпаси

снаряди для дистанційного мінування

протипіхотні міни та інші види озброєння.

Нагадаємо, у РНБО закликали дочекатися саме офіційної інформації щодо призупинення військової допомоги для України від США. Будь-які гойдалки є частиною дипломатичних комбінацій.

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