Про що мріють водолази ЗСУ і як готуються до своєї небезпечної роботи: репортаж із центру підготовки

Водолаз у Силах Підтримки ЗСУ - це важка і копітка командна робота. Багато з нас бачили дайверів у документальних фільмах із дослідження рифів і морського життя риб. Утім, на українських військових водолазів покладається багато важких і відповідальних задач у вітер, холод, коли їм заважає сильна замуленість дна або потужна течія.

Через великий обсяг площ, що потребують розмінування, водолазам вкрай сьогодні не вистачає спорядження. Тому компанія “Київстар” та Благодійний фонд “Повернись Живим” запустили збір коштів на обладнання та пікапи для саперних груп.

Проєкт "Нам тут Жити" має на меті зібрати 175 мільйонів гривень для забезпечення обладнанням інженерно-саперні групи у складі Сил Підтримки ЗСУ, зокрема, і для саперів-водолазів.

Підготовка водолазів

В Україні працює центр з підготовки таких спеціалістів. Мінно-розшуковий підрозділ спеціалізується на пошуках і знешкодженні вибухівки.

Під час підготовки перевіряються фізичні здібності та проводяться психологічні тестування. Процес навчання складається з двох етапів: теоретичний і практичний. Саме на останній робиться найбільший акцент.

“При підготовці водолазів ми перевіряємо насамперед їхні фізичні здібності, психологію, проводимо тестування, щоб люди були стійкими до тривалих навантажень і могли успішно виконувати задачі”, - розповів Сергій Мілаєнко, інструктор з підготовки водолазів.

Він ще зі шкільних років професійно займався дайвінгом, пізніше вступив до військової академії і став професійним військовим водолазом, а тепер вчить курсантів.

Також читайте Україну будуть очищувати роками: як готують саперів і собак для розмінування територій

Курсанти випробовують спорядження, здійснюють пірнання, вивчають із викладачами помилки і працюють над удосконаленням.

Справжнього спеціаліста готують не один рік. Людина має навчитися працювати в агресивному для себе середовищі, де здійснюється тиск води і обмежена рухливість. Потрібно розвивати і легку моторику, щоб працювати з невеликими предметами.

Про умови роботи

Військові водолази мали досвід роботи в багатьох регіонах України, зокрема, в Києві та Київській області. Вони перевіряли об’єкти критичної інфраструктури на замінування, а також обійстя цивільних. Під час одного з таких обстежень виявили боєкомплект, який росіяни скинули у колодязь. Його помітили власники подвір’я і викликали спеціалістів.

Великий виклик - це розмінування водойм після завершення бойових дій. Водолази кажуть, що вони не менш засмічені вибуховими предметами, ніж суша. Тому на це підуть роки.

Найважче для водолаза - виявити небезпечну знахідку.

“У нас в різних водоймах зазвичай вода не дуже прозора і видимість рідко коли сягає метр-півтора. Тому всі дії доводиться робити майже наосліп. Наші дії залежать від того, що знайшли. Зазвичай, вибухові предмети знищуються на місці. Виключенням є випадки, коли ті розташовані біля мостів, гребель або дамб”, - розповів Володимир Мілаєнко, додавши, що перевірена напередодні ділянка акваторії може бути знову засмічена снарядами через шторм.

Професіонали переконані, що після завершення війни впродовж 5-10 років будуть знаходитися “сюрпризи”.

Про професійне спорядження

Військовий водолаз - універсальний боєць.

“Ми можемо робити роботу піхотинця, сапера, але водолаза роботу ніхто не зробить. Якщо людина не водолаз, взяти наших побратимів із десантно-штурмових військ, він не зможе піти під воду виконати задачу. Ми зможемо взяти зброю”, - зазначив заступник начальника Центру підготовки водолазів Володимир Гуска.

Аби ефективно виконувати завдання, їм потрібне сучасне спорядження. Під час роботи немає нічого вічного, тому деталі і датчики потребують ремонту. Технічний стан важливий, оскільки може призвести до загибелі. Вартість одного комплекту залежно від цілей і задач стартує від 10 тисяч доларів. Спорядження відрізняється за задачами виконання.

“Із закритою схемою дихання, данські апарати розраховані на спуски до 90 метрів. Це за умов використання суміші, а при диханні киснем, то дозволяється до 30 метрів для виконання задач. Особливість апаратів із Данії - вони немагнітні, тобто сам апарат не викликає зміни магнітного поля, що дозволяє вберегти водолаза від міни, яка реагує на таке поле. Апарат найсучасніший - четверте покоління”, - повідомив Сергій Мілаєнко, інструктор з підготовки водолазів.

“Усі чують про вартість спорядження військовослужбовців ЗСУ, які працюють на фронті. Утім, в новинах майже нічого немає про водну складову. Якщо взяти життя автомобіля вартістю в 4000 доларів, то воно складає 20 хвилин. Якщо говоримо про корабль ціною в 100 млн доларів, його може врятувати вчасно група з трьох-чотирьох водолазів, розмішувавши потрібну ділянку. Спорядження водолаза дороге, але рятує коштовну техніку. Не треба забувати про розмінування причальних стінок, доків тощо”, - поділився Володимир Гуска.

Так, водолаз може використовувати і дешевше спорядження. Йдеться про дайверське, коли спеціаліст працює в порту, наприклад, і за умов відсутності магнітних мін. На такі цілі не потрібне літній варіант, але у період холодів водолаз одягає сухі костюми, щоб зберегти своє життя.

Мрія українських військових - врятувати українські кораблі від мін. Тому на спорядженні просять командування не економити.

“Завжди не подобалось питання: “Коли це все закінчиться”. Завжди хочеться спитати: “А хто що зробив?” Якщо можеш донатити, то робить це. Донати рятують життя. У майбутньому з дронами, водолазами, моряками ми зможемо зробити наші водні акваторії безпечними від мін, загороджень, пошуку загиблих”, - сказав Володимир.

Сергій Мілаєнко і Володимир Гуска готові і далі розміновувати прісні та солоні води від російського смертоносного непотребу. Чоловіки кажуть, що роботи ще на роки, але мріють, що колись нарешті будуть звичайними дайверами на відпочинку. Володимир після перемоги повезе родину на море у Затоку і купатись там буде безпечно, а Сергій знову пірнатиме на улюбленому місці південного берега українського Криму.