Проста українська балістика: на які особливості вказує запуск нової ракети FP-7

Українська балістична ракета FP-7 / © скриншот з відео

З опублікованого в п’ятницю, 27 лютого, відео запуску нової української балістичної ракети FP-7 можна зрозуміти деякі особливості цієї зброї. Вочевидь, збройова команія Fire Point, яка є виробником цих ракет, пішла шляхом спрощення, щоб пришвидшити їх застосування у війні проти агресора.

Про це пишуть аналітики спеціалізованого видання Defense Express.

Експерти зазначили, що розробники використали для створення FP-7 стару радянську зенітну ракету 48Н6 від російського ЗРК С-400, зберігши її компонування та аеродинамічне рішення. Водночас корпус української балістики виготовлений з композитного матеріалу, а також у неї абсолютна інша «начинка» — як електроніка, так і паливо.

Судячи з відео, замість штатного для 48Н6 «холодного» або «мінометного» старту, коли ракету спочатку зарядом підкидають на висоту до 30 метрів, а потім вона вмикає твердопаливний двигун, у FP-7 старт звичайний, «гарячий».

Водночас старт відбувається шляхом руху по напрямній, яка має ухил, а не вертикально. До того ж видається, що наразі рульові поверхні не складаються. Все це свідчить про прагнення прискорити роботу з серійного випуску ракети шляхом відмови від будь-яких ускладнень.

Пускова установка для FP-7 також максимально спрощена — на базі стандартного причепу. Тут уже йдеться не лише про простоту, а й про маскування.

Опубліковане відео демонструє лише розгін ракети та першу частину польоту. Але це вже свідчить, що FP-7 успішно літає.

Оскільки попередник цієї моделі FP-5 «Фламінго» вже уразила визначені цілі на території РФ, можна впевнено говорити, що розробник має системи наведення, які успішно працюють.

Що відомо про ракету FP-7

Раніше співзасновник української збройової компанії Fire Point Денис Штілерман повідомляв про підготовку до завершення кодифікації нової балістичної ракети FP‑7.

За його словами, якщо держава надасть необхідне фінансування і замовлення, масовий випуск цих ракет — у масштабах сотень одиниць щомісяця — реально запустити вже від травня 2026 року.

Заявлена виробником дальністю польоту цієї ракети — 200 км, бойова частина 150 кг. Її максимальна швидкість становить до 1500 м/с (5400 км/год), вона може досягти висоти до 65 км, а загальний час польоту становить 250 секунд. Заявлене відхилення від точки прицілювання — 14 метрів.

Нагадаємо, паралельно Fire Point працює над ще однією моделлю балістичної ракети FP‑9, яка має бойову частину 800–850 кг і дальність польоту 800–850 км. Тестові випробування балістики, яка здатна ударити по Москві та Петербургу, теж мали відбутися у лютому цього року. Її кодифікація анонсувалася на літо 2026-го.