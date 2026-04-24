Росія розбудовує одну зі своїх баз безпілотників для підтримки новіших реактивних дронів, які вона використовує для атак на Україну. Об’єкт розташований за 175 км від українського кордону — в селі Цимбулова в Орловській області РФ.

Про це повідомляє Business Insider.

На супутникових знімках американської компанії просторової розвідки Vantor видно чотири пускові рейки для російських дронів «Герань», дві з яких подовжені.

Подовжені рейки мають довжину 85 метрів. За даними Vantor, їх будівництво розпочалося наприкінці грудня 2025 року.

Будівництво двох коротших рейок розпочалося наприкінці березня або на початку квітня, розповів Business Insider Кайл Глен, дослідник відкритих кодів британського Центру інформаційної стійкості.

«Стратегічна авіація Росії», розвідувальна група з відкритим кодом, вперше опублікувала супутникові знімки Цимбулової на своєму Telegram-каналі на початку цього тижня.

Аналітики заявили, що дві коротші пускові рейки підтримують старіші безпілотники «Герань-3» та «Герань-4», тоді як дві довші рейки призначені для новішої «Герань-5».

«Герань-3», «Герань-4» та «Герань-5» — оснащені реактивними двигунами. Ці дрони, які запускаються по рейках для розгону до швидкості польоту, перш ніж двигуни перейдуть на роботу, можуть бути озброєні вибуховими боєголовками та летіти на високих швидкостях до цілей, детонуючи від удару.

На відміну від попередніх варіантів «Гераней», які мають форму дельтаподібного крила, «Герань-5» більше нагадує профіль традиційної крилатої ракети.

Цимбулова — одна з кількох баз, які Росія використовує для запуску безпілотників для атак на Україну, і лише одна з двох баз, які мають інфраструктуру для підтримки новіших варіантів «Герані», причому інша розташована на окупованій території Донецькій області.

Росія також розширила Донецьку базу останніми місяцями, додавши додаткові пускові позиції та склади на місці, яке колись було міжнародним аеропортом. Ця база розташована за багато кілометрів від лінії фронту, і Україна завдала по ній кількох ударів.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України провели масштабну операцію, застосувавши крилаті ракети SCALP та дрони для знищення баз російських безпілотників. У Генштабі ЗСУ розкрили деталі ударів по Донецькому аеропорту.