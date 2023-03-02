"Путін через власну дурість запустив створення регіональних армій": експолковник ФСБ про майбутнє РФ

У Росії зараз створюється дуже багато приватних військових компаній. До чого б це?

Очільник Кремля Володимир Путін запустив процес створення регіональних армій. Наразі у РФ у кожного губернатора з'явилося право створювати збройні підрозділи на кшталт територіальної оборони.

Про це розповів аналітик, політичний діяч, експолковник ФСБ та колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков.

"Зараз Путін сам через дурість запустив процес створення регіональних армій, зараз у кожного губернатора з'явилося право створювати збройні підрозділи на кшталт територіальної оборони. Цілком можливо, що ці приватні армії можуть стати інструментом розподілу Росії. Це досить небезпечний сценарій, і ми повинні розуміти, що він може статися", – зазначив Гудков.

Експолковник ФСБ назвав такий сценарій небезпечним як для Росії, так і для світу.

"Якщо розпочнеться громадянська війна всіх проти всіх, які будуть гарантії, що якась група Пригожина не захопить 500 ядерних боєголовок та не почне шантажувати весь світ? Цього цілком достатньо. Он із Кім Чен Ином, у якого штук шість, у кращому разі, ніхто не хоче мати справи", – розповів Гудков.

Він додав, що у Росії та її очільника Путіна існує арсенал у шість тисяч боєголовок, тож, за його словами, достатньо захопити 10% і світ "отримає таку проблему, яку раніше отримував у фантастичних фільмах".

"Ядерні об'єкти, ядерна енергетика, ядерні відходи та хрін знає чого там тільки не буде під ударом.А як почнеться війна в Росії, що Україна робитиме? По-перше, ця війна час від часу перекидатиметься на територію України, мігранти потоком хлинуть до України. Весь світ зацікавлений у тому, щоб цього сценарію не сталося. Ймовірність такого сценарію, на жаль, висока", – висловив думку експолковник ФСБ.

Нагадаємо, що президент РФ раніше заявляв, що події у Брянській області є "терористичним актом" і "чиєюсь" спробою позбавити країну мови та історії.