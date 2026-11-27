Ядерна зброя / © Колаж ТСН.ua

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Росія знову посилює ядерну риторику, хоча частина озброєнь, якими Путін вихвалявся 2018 року, зіткнулася з технічними проблемами та затримками.

Видання Newsweek розглянуло, що відомо про стан російських розробок і чи справдилися обіцянки Кремля.

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Як зазначає видання, цього тижня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Україна та НАТО нібито перетнули межі, які можуть змусити Москву розглянути застосування ядерної зброї.

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Подібні погрози з боку Медведєва лунають не вперше. Його остання заява пролунала після повідомлень німецької розвідки про можливу підготовку Росії до розміщення ядерної зброї в космосі протягом найближчих двох місяців. Водночас Кремль заперечує такі плани.

«З моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року риторика щодо такої зброї коливалася від попереджень пропагандистів про удари по західних столицях до спроб Кремля применшити ці загрози», — зазначає Newsweek.

За оцінкою видання, частина шести розробок, які Путін представив 2018 року, зіткнулася з технічними труднощами та затримками. Водночас аналіз Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) свідчить, що одна з найочікуваніших російських ракет — «Сармат», відома також як «Сатана-2», — можливо, нарешті наближається до введення в експлуатацію.

Ще дві розробки вже використовувалися під час бойових дій зі звичайним озброєнням. Щодо інших систем, за повідомленнями, виникали затримки та технічні ускладнення.

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РС-28 «Сармат»

Міжконтинентальну балістичну ракету РС-28 «Сармат», яку також називають «Сатана-2», Путін у 2018 році характеризував як «непереможну».

Проте результати випробувань викликали сумніви щодо її готовності. За даними супутникових знімків, чотири з п’яти випробувань могли завершитися невдачею.

Додаткові питання виникли у вересні 2024 року, коли поблизу пускової шахти на космодромі Плесецьк на півночі Росії зафіксували великий кратер.

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Водночас нові супутникові знімки, зроблені компанією Vantor і оприлюднені IISS, свідчать про можливе наближення ракети до бойового розгортання.

Ракетний комплекс «Авангард»

Як пояснює Newsweek, «Авангард» фактично не є окремою ракетою. Це гіперзвуковий планерний бойовий блок, який доставляється важкими міжконтинентальними балістичними ракетами, зокрема РС-28 «Сармат».

Російська сторона стверджує, що він здатний розвивати швидкість понад 20 Махів. Однак незалежного підтвердження заявлених характеристик і повної бойової готовності системи немає.

Ракетний комплекс «Кинджал»

Російські військові заявляли про застосування ракет «Кинджал» уже в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну.

Протягом наступних років Росія неодноразово використовувала ці ракети для ударів по українській території.

Ядерна торпеда «Посейдон» і ракета «Буревестник»

Окрему увагу видання приділило двом іншим розробкам Кремля — ядерній торпеді «Посейдон» і крилатій ракеті 9М730 «Буревестник».

Росія рекламує ці системи як озброєння з практично необмеженою дальністю польоту та здатністю обходити західні протиракетні комплекси. Водночас вони не призначені для безпосереднього застосування на полі бою.

Як наголошує Newsweek, незалежної підтвердженої інформації про реальний оперативний стан обох розробок залишається вкрай мало.

Отже, попри гучні заяви Кремля про технологічну перевагу російської зброї, фактична готовність частини представлених Путіним систем залишається під питанням.

Раніше повідомлялося, що РФ може готувати небезпечний ядерний крок, що загрожує не лише супутниковому зв’язку, а й енергетичній інфраструктурі цілих країн.

Ми раніше інформували, що зять президента США Дональда Трампа, учасник мирних переговорів Джаред Кушнер заявив, що російський диктатор Путін запевнив американську сторону, що не має наміру застосовувати ядерну зброю.

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