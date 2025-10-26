Путін лякає світ новою суперзброєю: що відомо про ядерну ракету "Буревісник"

Російська ракета "Буревісник"

У Росії відбулося випробування ракети 9М730 «Буревісник», яка рухалася на ядерному паливі. Начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов доповів президенту Путіну, що ракета подолала 14 000 км і перебувала в повітрі близько 15 годин. Він додав, що ракета здатна подолати будь-яку систему протиракетної оборони та має необмежену дальність польоту.

Агентство Reuters зібрало все, що відомо про нову суперзброю, якою господар Кремля лякає світ.

9М730 «Буревісник» — це крилата ракета наземного базування. Вона не тільки здатна нести ядерну боєголовку, але й має ядерний двигун. НАТО називає її SSC-X-9 Skyfall.

Уперше Путін повідомив про цей проєкт у березні 2018 року.

Деякі західні експерти поставили під сумнів стратегічну цінність такої зброї, заявивши, що «Буревісник» нічого не додасть до тих можливостей, які Москва вже не має. До того ж, працюючи на ядерному двигуні, ракета може викидати радіацію вздовж траєкторії свого польоту.

Ядерний двигун «Буревісника» дозволяє літати набагато далі та довше, ніж традиційні турбореактивні або турбовентиляторні двигуни, які обмежені кількістю палива. Некомерційна організація безпеки, що базується в США, заявила, що ракета потенційно може залишатися в повітрі протягом кількох днів.

«Під час експлуатації „Буревісник“ нестиме ядерну боєголовку (або боєголовки), буде облітати земну кулю на низькій висоті, уникати протиракетної оборони та обходити рельєф місцевості; і скидати боєголовку (и) у важкопередбачуваному місці (або місцях)», — йдеться у звіті за 2019 рік.

Деякі західні експерти стверджують, що дозвукова швидкість «Буревісника» зробить його помітним, і що довше він буде в польоті, то вразливішим він ставатиме.

У відповідь на це російський військовий експерт Олексій Леонков у 2019 році написав, що роль «Буревісників» полягатиме в ліквідації «залишків» командних пунктів, військових баз, заводів та електростанцій противника після того, як Росія вже запустить міжконтинентальні балістичні ракети, до того моменту системи ППО противника не зможуть їх зупинити.

Технічні характеристики «Буревісника»

Міжнародний інститут стратегічних досліджень, посилаючись на спеціалізований російський військовий журнал у 2021 році, заявив, що «Буревісник» матиме номінальну дальність польоту до 20 000 км, тому може базуватися будь-де в Росії та вражати цілі в Сполучених Штатах.

У тому ж російському журналі зазначалося, що умовна висота польоту ракети становила лише 50-100 метрів, що значно нижче, ніж у крилатої ракети зі звичайним двигуном. Це ускладнює її виявлення радарам протиповітряної оборони.

Експерти вважають, що «Буревісник» буде запускати невелика твердопаливна ракета, яка нагнітатиме повітря в двигун, що містить мініатюрний ядерний реактор. Перегріте та, можливо, радіоактивне повітря вибухатиме, забезпечуючи тягу вперед.

Нещасні випадки під час випробувань

За словами західних експертів, «Буревісник» має поганий послужний список випробувань з численними минулими невдачами.

У 2019 році щонайменше п’ять російських фахівців з ядерної енергетики загинули внаслідок вибуху та викиду радіації під час експерименту в Білому морі, а джерела в американській розвідці заявили, що підозрюють, що це було частиною випробування «Буревісника».

Путін вручив їхнім вдовам вищі державні нагороди, заявивши, що зброя, яку вони розробляють, не має аналогів у світі, хоча й не назвав її назви.

Про успішне випробування ракети в жовтні 2023 року.

Де розташований стартовий майданчик

Двоє американських дослідників заявили у 2024 році, що вони визначили ймовірне місце розгортання ракети, поряд зі сховищем ядерних боєголовок під назвою Вологда-20 або Чебсара.

Це місце розташоване за 475 км на північ від Москви.

Нагадаємо, експерт із засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський раніше нагадував, що Росія вже провела 14 випробувань цієї ракети і 13 з них завершилися невдало.