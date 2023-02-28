"Путін постійно грає в покер": міністр оборони Естонії про ядерні погрози Росії

Якщо Росія застосує ядерну зброю, то буде потужна відповідь на це.

Росія продовжує лякати світ можливістю застосування ядерної зброї. Утім, Захід готовий до такого розвитку подій.

Про це розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, на сьогодні недостатньо інформації про потужності чи можливості різних країн, які можуть виробляти щось, якщо йдеться про ядерну зброю.

"По-перше, коли ми говоримо про ескалацію чи якийсь ядерний удар, як я бачу, Путін постійно грає в покер. Вони хочуть подивитися, якою буде реакція західних країн. Але реакція зрозуміла. Якщо ядерну зброю буде використано в будь-якому вигляді, буде дуже сильна відповідь на це. Я справді вірю, що це повідомлення було чітко почуто. Росії немає сенсу продовжувати грати в покер", - сказав Певкур.

Він додав, що про це знає лише одна людина. Утім, Певкур немає до неї доступу.

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"Я знаю, що, швидше за все, також тактично і стратегічно немає сенсу використовувати ядерну зброю в українській війні. І я думаю, що це ще більше зконсолідує український народ. Це не дасть якоїсь переваги на полі бою. Навпаки, це викличе реакцію з боку інших країн. Тому я не бачу причин для російської сторони продовжувати грати в цей покер",-

Міністр оборони Естонії наголосив, що треба бути готовими до будь яких можливих сценаріїв війни Росії проти України.

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