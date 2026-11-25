Надувний російський танк

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Росія нарощує закупівлі китайських надувних макетів військової техніки, намагаючись захистити справжнє озброєння від українських безпілотників.

Про це пише The Telegraph.

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За інформацією видання, українські безпілотники дедалі частіше проникають углиб російського повітряного простору та знищують військові об’єкти й дороге озброєння. У відповідь Росія шукає способи захистити свою техніку, зокрема закуповуючи надувні макети, переважно китайського виробництва.

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Журналісти виявили численні пропозиції продажу таких виробів на китайських і російських торговельних майданчиках. Продавці рекламують «надувні літаки-мішені» та «надувні танки-мішені», а також пропонують виготовляти макети за індивідуальними замовленнями. Один із постачальників стверджує, що вже отримав сотні замовлень.

Особливо помітною серед виробників є компанія Gauss, яка працює через кілька фірм і торговельних марок, зокрема Gauss Intelligent Equipment, Gauss Inflatables, Jiangxi Gauss та Hangzhou Gauss.

В одному з рекламних відео компанії показано виробничий цех, заповнений надувними моделями військових танків. Диктор прямо пояснює, що такі вироби призначені для введення противника в оману під час реальних бойових дій.

У Gauss запевняють, що їхні макети настільки реалістичні, що здатні відволікати розвідувальні та ударні засоби противника, підвищуючи шанси на виживання справжньої військової техніки.

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Виробник також заявляє, що продукція пройшла випробування в бойових умовах. За його твердженнями, макети можуть відтворювати теплові сигнатури та радіочастотне випромінювання справжнього озброєння, через що їх складніше відрізнити за допомогою радіолокаційних систем.

Асортимент Gauss не обмежується танками. Компанія пропонує надувні зразки систем ППО, ракетних комплексів, літаків та артилерійських гаубиць. Крім того, виробник виготовляє фальшиві ангари й маскувальні намети з тепловими сигнатурами, які використовують для імітації прихованого зберігання військової техніки.

На думку наукового співробітника з питань наземної війни Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Роберта Толласта, доступність такого виробництва може стати серйозною проблемою для противника.

«Це не високотехнологічна військова продукція, тому можливості щодо постачання таких товарів будуть дуже високими… Якщо вдається обдурити розвідку супротивника, то ви змушуєте його марно витрачати мізерні запаси високоточних боєприпасів. З часом ця проблема лише поглиблюватиметься», — сказав він журналістам.

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За даними видання, виробничі потужності Gauss займають близько 16 тисяч квадратних метрів. Толласт не виключає, що значна частина виготовленої продукції може експортуватися до Росії.

Компанія також активно просуває свої товари за допомогою рекламних роликів за участю жінки на ім’я Шина. В одному з відео вона запевняє, що підприємство не займається торгівлею зброєю, а лише виготовляє надувні вироби.

Шина розповіла, що в березні компанія отримала замовлення на 500 надувних танків. За її словами, згодом клієнт почав вимагати додаткове обладнання та нові види макетів.

«Потім замовник захотів нагрівальні подушки та металеву фарбу. А після цього — реактивні літаки, ракетні вантажівки, радіолокаційні машини — замовлення сипалися одне за одним. Поняття не маю, для чого вони потрібні. Я просто виготовляю надувні вироби. Це все, що я знаю», — говорила Шина в одному з рекламних роликів.

Своєю чергою, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман пояснив, чому фальшиві військові цілі набувають особливого значення у сучасній війні.

«Як тільки на полі бою почалося повсюдне спостереження за допомогою дронів, приховати техніку стало дуже складно, і в такому випадку наявність фальшивих цілей стає вкрай важливою для відволікання ворожих ударів. Велику техніку приховати важко», — заявив експерт.

За словами Кофмана, імітаційні макети відіграють помітну роль у російсько-українській війні. Він також звернув увагу на те, що хоча Китай і не постачає Росії безпосередньо летальне озброєння в межах таких контрактів, відповідна продукція все одно має очевидне військове призначення.

Російські ЗМІ раніше повідомляли, що ще 2021 року РФ витратила щонайменше 48 мільйонів рублів (приблизно 585 тисяч доларів) на закупівлю надувних моделей військової техніки. Цих коштів вистачає на придбання значної кількості фальшивих цілей.

Водночас торговельні дані, зібрані аналітичною платформою Import Genius, свідчать про значно більші обсяги імпорту після початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, від лютого 2022 року Росія ввезла товарів щонайменше на 10 мільярдів рублів (близько 120 мільйонів доларів) за спеціальним митним кодом, який використовують китайські виробники військових надувних макетів.

Попри наявність контрактів російського Міноборони з місцевими виробниками, зокрема компанією «Русбал», китайські постачальники пропонують значно нижчу вартість продукції.

Майкл Кофман наголосив, що підтримка Пекіна має важливе значення для здатності Москви продовжувати війну проти України.

«Без масштабної підтримки з боку Китаю Росія не змогла б протриматися у війні більше чотирьох років. Дуже важко уявити, як Росія змогла б вистояти самотужки», — підкреслив експерт.

У The Telegraph також нагадали, що товари подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільній, так і у військовій сферах, дають Китаю змогу підтримувати торгівлю з Росією, заявляючи про її законність та водночас обходячи міжнародні обмеження.

За даними видання, торік товарообіг між Китаєм і Росією сягнув 230 мільярдів доларів. Ще 2023 року було встановлено, що Пекін постачав Москві товари, які згодом використовувалися в російській оборонній промисловості.

Раніше повідомлялося, що у Китаї набули чинності нові правила експортного контролю товарів, які можуть використовуватися у виробництві безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україна прогнозує, що Росія у 2027 році використає близько 20 млн безпілотників.

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