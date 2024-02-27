"Путіна треба зупинити в Україні": ексгенерал Бундесверу повідомив, що допоможе ЗСУ перейти у наступ

Ракети Taurus допомогли би змінити ситуацію на фронті. Німеччина готова допомогти Україні всім можливим, водночас повинна якнайскоріше ухвалити рішення про їх передавання.

Про це в коментарі "Укрінформу" сказав бригадний генерал Бундесверу у відставці Клаус Віттманн.

"Ракети – це зброя, яка має вирішальне значення, адже Україна повинна зруйнувати логістику ворога, включаючи Керченський міст", – сказав військовий експерт.

За його словами, головне зараз – зупинити наступ російської армії. Британські авіаційні крилаті ракети класу "повітря-земля" StormShadow та французькі авіаційні крилаті ракети класу "повітря-земля" Scalp дуже допомагають, але в ЗСУ їх небагато, і вони мають менший радіус дії, ніж німецькі Taurus.

"Якщо якась зброя може зупинити російський наступ – це вже так званий "геймченджер", тоюто те, що може змінити правила гри, регіонального масштабу. Але, звісно, це не те, що негайно зупинить війну, визнав експерт, додавши, що він «щодня разом з іншими бореться за те, щоб уряд ФРН ухвалив рішення про передачу далекобійних ракет Taurus", – сказав військовий експерт.

Віттманн також висловив сподівання, що канцлер ФРН Олаф Шольц, попри нещодавню заяву про небажання передавати Україні Taurus, усе ж змінить свою думку. Зрештою, канцлеру знадобилося після його історичної промови в Бундестазі наприкінці лютого 2022 року "три чверті року", щоб ухвалити позитивне рішення про відправку в Україну бойових танків. Дебати щодо Taurus ідуть уже стільки ж, "отже, вже пора", зазначив генерал.

Він зауважив, що точковими ударами по об’єктах у Росії Україна довела відповідальність щодо використання зброї далекого радіусу дії, а інші спірні контраргументи, як от начебто необхідність залучення солдатів бундесверу до програмування ракет, є невірними.

"Це суто питання політичної волі. Але канцлер цього не хоче, і спекуляції щодо його справжніх мотивів нівелюють його чіткі заяви про важливість військової підтримки для України; його дії здаються половинчастими", – сказав Клаус Віттманн.

Віттманн припустив, що Шольц насправді гостро сприймає погрози президента РФ Путіна, але слабкість Заходу не сповільнить його агресивність Путіна, а навпаки.

"Путіна треба зупинити в Україні", – сказав Клаус Віттманн.

Він зауважив, що західні партнери, зокрема Німеччина, мали надати Україні набагато більше засобів, насамперед броньованих машин різного класу, і набагато раніше. Повільність Німеччини призвела до того, що ЗСУ не мали достатньої кількості бойової броньованої техніки, щоб розширити успіхи свого контрнаступу під Харковом і Херсоном восени 2022 року.

Залишення ЗСУ Авдіївки

Клаус Віттманн також додав свій коментар про ситуацію під Авдіївкою.

За його словами, ці позиції потрібно було залишити, щоб врятувати людей. Російські втрати там були дуже великі, в цьому плані Авдіївка виконала свою важливу роль. Наразі ЗСУ облаштовуються на нових позиціях.

"З військової точки зору це нормально, це «мобільний захист», - зауважив колишній бригадний генерал. Він сподівається, що ЗСУ отримають підкріплення, зокрема боєприпаси, ППО, броньовану техніку тощо, щоб через 2-3 місяці знову перехопити ініціативу. Чи вдасться це, залежить виключно від західних партнерів, які не мають права забувати, що ця війна ведеться також і в їх інтересах", – сказав Клаус Віттманн.

Він переконаний, що в разі зменшення допомоги Україні від США Європа має замінити цього партнера.

Клаус Віттманн вважає, що ЄС з 450 млн жителів, втричі більше, ніж у Росії, та набагато потужнішою економікою має можливість це зробити.

"Демократії не можуть як тоталітарні режими запустити так швидко воєнну промислову машину, але вони можуть зробити досить багато", – сказав Клаус Віттманн.

Раніше йшлося про те, що на Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів. А загальні втрати ворога за добу 27 лютого склали 347 осіб, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.