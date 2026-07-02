Ракета Х-69: що це за зброя Росії, яка атакує Україну, і чи може її збити Patriot (фото)

Ракета Х-69 Фото з відкритих джерел

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Росія продовжує використовувати проти України новітні крилаті ракети Х-69, які самі окупанти називають однією зі своїх найсучасніших високоточних розробок. Саме ці ракети застосовувалися під час ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, зокрема по Трипільській ТЕС.

Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу.

За своїм призначенням Х-69 часто порівнюють із британськими Storm Shadow, французькими SCALP та німецькими Taurus. Водночас західні аналоги мають більшу дальність польоту та потужніше бойове навантаження.

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Бойова частина ракети Х-69, знайдена під Києвом у Голосіївському лісі в травні 2025 / © ДСНС

Що таке ракета Х-69 — технічні характеристики

Х-69 — це сучасна дозвукова крилата ракета класу «повітря — земля», створена як розвиток ракети Х-59МК2. Її головною особливістю став корпус із квадратним перерізом, завдяки якому зброя отримала неофіційну назву «російська квадратна ракета».

Спочатку її розробляли спеціально для винищувача Су-57, однак через проблеми із серійним виробництвом цього літака російські військові адаптували Х-69 для використання із Су-34 та Су-35.

Вперше ракету показали на виставці «Армія-2022», а її бойове застосування в Україні було зафіксоване на початку 2024 року.

Основні характеристики ракети Х-69

За відкритими даними, Х-69 має такі характеристики:

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тип — дозвукова крилата ракета;

клас — «повітря — земля»;

носії — Су-34, Су-35, перспективно Су-57;

фактична дальність польоту — понад 400 км (хоча офіційно заявлялося близько 300 км);

бойова частина — 310 кг;

стартова маса — 710 кг;

швидкість — від 700 до 1000 км/год;

система наведення — супутникова ГЛОНАСС у поєднанні з електронно-оптичною системою наведення.

Експерти оцінюють вартість однієї ракети приблизно у 500–800 тисяч доларів, хоча точну ціну визначити складно через відсутність експортних поставок.

Чому Х-69 становить небезпеку

Основне призначення ракети — ураження стаціонарних цілей із заздалегідь відомими координатами.

Найбільшою перевагою Х-69 вважається її здатність летіти на надзвичайно малій висоті — приблизно 20 метрів, що значно ускладнює її виявлення радарами.

Крім того, запускати Х-69 можна із літаків фронтової авіації, які здатні швидко наблизитися до лінії фронту, виконати пуск і залишити небезпечну зону. Саме це дозволяє Росії використовувати фактор раптовості під час атак.

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Як Росія застосовує Х-69 проти України

Найбільш відомим випадком стало знищення Трипільської теплоелектростанції 11 квітня 2024 року, коли окупанти використали одразу кілька таких ракет.

Після цього Х-69 регулярно застосовувалися під час ударів по українській енергетичній та критичній інфраструктурі. За оцінками аналітиків, Росія використовує їх переважно для атак по добре захищених стаціонарних об’єктах.

Чи здатна українська ППО збивати Х-69? Так.

Перші успішні перехоплення Х-69 українські сили ППО здійснили вже у лютому 2024 року. Під час однієї з атак було збито більшість випущених ракет, після чого їхні уламки дослідили українські експерти.

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За оцінками Повітряних сил, сучасні західні комплекси, зокрема Patriot, здатні ефективно знищувати такі цілі, хоча через малу висоту польоту Х-69 залишається складною мішенню.

Чи може Росія масово виробляти Х-69

Попри гучні заяви Кремля про новітню зброю, масове виробництво Х-69 залишається проблемою.

За оцінками української розвідки, російська промисловість наразі не здатна випускати понад п’ять таких ракет на місяць. Причинами є санкції, дефіцит сучасної електроніки та складність виробництва.

Саме тому Х-69 поки не стала масовою зброєю, хоча Росія продовжує застосовувати її під час окремих високоточних ударів.

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Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що росіяни використовують у виготовленні ракет Х-69 компоненти, які зроблені в Білорусі.

А раніше українські Повітряні сили вперше збили крилату ракету РФ класу «повітря-поверхня» Х-69, яка мала касетну бойову частину.

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