Ракета "Циркон": що відомо про нову зброю РФ та чи становить вона реальну загрозу для України

Запуск ракети «Циркон»

Армія РФ знову вдарила по Україні дорогою високотехнологічною ракетою «Циркон». Цю зброю ворог вже використовував під час атак на столицю та інших українських міст.

ТСН.ua зібрав все що відомо про цю ракету, чим вона відрізняється від «Кинджалу», та чи здатна українська ППО їй протидіяти.

Що відомо про ракету «Циркон»

ЗМ22 «Циркон» — це російська крилата протикорабельна ракета, яка позиціонується як засіб для ураження як морських (фрегатів, авіаносців), так і наземних цілей.​ Вона заявлена як гіперзвукова ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати на гіперзвуковій швидкості (понад 5 махів).

Розробкою цих ракет у 2011 році займався конструктор Олександр Леонов та «НПО машиностроєнія». Як заявляють росіяни, про перші випробування ракети «Циркон» стало відомо у 2016 році.

Візуальна модель гіперзвукової ракети 3М22 "Циркон" / © Український мілітарний портал

У березні 2018 року кремлівський диктатор Володимир Путін публічно оголосив про успішне завершення випробувань гіперзвукової зброї та її прийняття на озброєння. Крім того, він повідомив про випробування нової ракети з ядерним двигуном.

Згодом у 2020 році, пройшли фактичні запуски «цирконів» з борту фрегата Північного флоту «Адмірал Горшков» в акваторії Баренцевого моря зі швидкістю ракети у 8 Махів, принаймні так заявляли у росЗМІ. Тоді в РФ планували розпочати серійне виробництво ракети у 2021-му.

У жовтні 2021 року, було здійснено пуск ракети «Циркон» з атомної субмарина К-560 «Северодвинск» у Баренцевому морі та у січні 2022 року.

Характеристики ЗМ22 «Циркон»

Офіційно ракета «Циркон» залишається секретною зброєю: Росія не розкриває її характеристики і не демонструє публічно. Однак раніше було озвучено низку її окремих параметрів:

максимальна швидкість: 8–10 Махів (до 11 тис. км/год, приблизно 3 км/с);

дальність польоту: від 450 до 1000 км за різними оцінками;

висота польоту: на маршовій ділянці — 30–40 км.;

довжина: 8–9,5 м;

маса бойової частини: 300–400 кг;

глибина пуску (для субмарин) — 40 м;

система управління: інерційна навігаційна система та активна радіолокаційна головка самонаведення;

можливі види бойової частини: фугасна, проникаюча, ядерна;

тип пуску: можливість запуску з надводних кораблів (фрегатів) та підводних човнів, а також з мобільних наземних пускових установок (до прикладу — «Бастіон);

призначення: головно для знищення фрегатів, авіаносців, великих кораблів, а також наземних об’єктів.

Як раніше повідомляли у Головному управлінні розвідки (ГУР) МО, наразі у резерві росіян налічується 40 ракет «Циркон». При цьому військово-промисловий комплекс РФ спроможний виготовляти до 10 нових ракет щомісяця.

Оскільки 3М22 «Циркон» ніколи не була показана публічно (фото відсутні, відео низької якості), наразі доступні лише заявлені росіянами параметри. Тому ймовірно ракета може мати такий вигляд:

Ймовірний вигляж ракети «Циркон» / джерело: росЗМІ

Чим «Циркон» відрізняється від «Кинджалів»

Як розповідав авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко, «Циркон», на відміну від Х-47 «Кинджал», може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість, а не лише короткочасно розганятися до неї. Середня швидкість ракети — 9000-11000 км/год і більше, відтак збити її надзвичайно складно.

За словами експерта, ключова відмінність цих ракет — підтримка швидкості.

Романенко пояснив, що «Кинджал» є умовно гіперзвуковою, оскільки її двигун вимикається на маршевому відрізку. На термінальній ділянці (падіння) її швидкість знижується до 4 Махів (тоді як гіперзвук починається від 5 Махів).

Ракета “Кинджал”

«Тобто на термінальному відрізку, коли він фактично падає, у нього вже швидкість 4 махи максимально, а це не гіперзвук, гіперзвук починається від 5. У росіян, правда, він від 4,5 починається, але то такі особливості національного характеру, бо основну частину „Кинджал“ летить саме на 4,5 маха», — розповів експерт.

Натомість, за словами Романенка, «Циркон» зберігає високу швидкість практично до кінця польоту, оскільки його двигун працює значно довше.

«А от з „Цирконом“ — гірше, у нього практично до останнього моменту працює двигун, тому він зберігає високу швидкість і через це його важче уразити», — наголосив експерт.

Запуск ракети “Циркон” / © скриншот з відео

Водночас експерти Defense Express зауважили, що є відмінність є також у способі запуску цих ракет.

«Циркон» використовує наземні установки з швидким розгортанням, тоді як «Кинджал» запускається лише з літака МіГ-31К. Це дозволяє українцям отримувати завчасне попередження про зліт носія «Кинджалу» і мати більше часу для того, аби дістатися укриття.

Також відмінність полягає й у виробництві. За словами військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленко, росіяни можуть виготовляти лише один «Циркон» у місяць.

«Циркони» не виробляють, наприклад в такій кількості як «Кинджали». Так, «Кинджал» — це унікальна рідкісна ракета для російського військово-промислового комплексу, але «Циркони» ще більш унікальні. Одна ракета на місяць — ось темпи виробництва цих ракет», — зауважив Олександр Коваленко.

Скільки коштує «Циркон»

Ціна ракети «Циркон» наразі залишається невідомою. Проте, як зазначають експерти «Defense Express» створення гіперзвукової ракети 3М22 «Циркон» для РФ було вкрай складною, коштовною та ресурсоємною задачею.

«Вона потребувала створення її головного елемента — прямотічного гіперзвукового двигуна, який дозволяє „Циркону“ рухатись на маршевій ділянці зі швидкістю у 5,5 Маха. До цього треба додати вирішення таких технічних завдань, як перегрів корпусу, орієнтування та навігації у вкрай екстремальних вимогах гіперзвукового польоту», — зазначили фахівці.

Вони припускають, що «Циркон» є набагато дорожчим за «гіперзвуковий» Х-47 «Кинджал». «Кинджал» — це простіша, твердопаливна ракета, яка досягає гіперзвуку лише завдяки прискоренню.

Натомість «Циркон» оснащений складним прямоточним гіперзвуковим двигуном, що працює майже до кінця польоту. Ця технологічна перевага робить «Циркон» на порядок (у багато разів) дорожчим.

Для оцінки вартості «Циркону» можна орієнтуватися на досвід США з ракетою HACM, яка має аналогічний прямоточний гіперзвуковий двигун. Зокрема, Пентагон виділив понад 1,39 мільярда доларів (985 млн у 2022 р. та 407,6 млн у 2024 р.) лише на створення готового зразка HACM, без урахування базових наукових робіт.

Загальні оціночні витрати Пентагону на гіперзвукові дослідження лише за 2023 рік становили 4,7 млрд доларів.

«Тому один із методів оцінки вартості одиниці озброєння з урахуванням витрат на її розробку відносно „Циркона“ продемонструє просто захмарні цифри….загалом можливо доволі обережно припустити, що у теперішніх умовах для РФ вартість 3М22 „Циркон“ доволі легко може складати з десяток мільйонів доларів. А якщо врахувати вартість розробки розділену на кількість виготовлених, то можливо отримати зовсім астрономічні цифри», — зазначили у «Defense Express».

За скільки хвилин може долетіти ракета «Циркон» до міст України

Військовий портал «Defense Express» зазначає, заявлена швидкість «Циркону» — 9000 км/год — відповідає лише максимальній швидкості 7,5 Махів в моменті пікірування до цілі. Натомість, оціночна швидкість на основному маршруті ракети становить 5,5 Махів.

Фахівці стверджують, що через це, а також через складну траєкторію польоту (з підйомом, розгоном та зниженням), майже неможливо точно підрахувати час підльоту ракети до будь-якого міста України.

Якщо спиратися лише на швидкість, атака по Києву з тимчасово окупованого Севастополю займе близько 7 хвилин, а з мису Тарханкут — 6 хвилин.

Якщо розраховувати за місце запуску з Криму, то час, за який ракета «Цикрон» долетить до цілі орієнтовно складає:

Київ — 6-7 хвилин;

Житомир — 6,3 хвилини;

Чернігів — 6,8 хвилини;

Хмельницький — 6,3 хвилини;

Суми — 6,1 хвилини;

Вінниця — 5,5 хвилини;

Харків — 5,5 хвилини;

Полтава — 4,8 хвилини;

Запоріжжя — 3,3 хвилини;

Одеса — 2,6 хвилини;

Миколаїв — 2,5 хвилини.

Інфографіка Telegram-каналу «Інфографіка війни UA»

«Аналоговнєт»: що не так із черговою суперзброєю росіян

«Циркон» часто декларується у Росії як ракетний комплекс, який «не має аналогів» завдяки поєднанню гіперзвуку, великої висоти і здатності маневрувати, що, за заявами РФ, нібито ускладнює її перехоплення сучасною протиповітряною обороною.​

Висока швидкість ракети створює плазмову оболонку, через яку, як заявляють російські джерела, її важко відслідкувати радіолокаційними системами.​ Ракета може потенційно нести ядерну бойову частину, проте офіційних підтверджень цьому немає).​

Водночас дані про «Циркон», які озвучує російська пропаганда, викликають скептичне ставлення серед експертів.

Своєю чергою, правдивість офіційних характеристик «цирконів» ставить під сумнів Королівський інститут стратегічних досліджень. Там припускають, що інколи під відео буцімто успішних випробувальних пусків ракет 3М22 росіяни демонстрували іншу ракету, П-800. Тим паче, в обох цих ракет ідентичні габарити.

Експерти «Defence Express» зауважують, що, як і «Кинджал», «Циркон» є «гіперзвуковим» лише на маршовій ділянці, а під час атаки на ціль він вже має значно меншу швидкість.

Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко назвав ракету 3М22 «Циркон» «не такою страшною», як її подає російська пропаганда. В етері «Еспресо» він охарактеризував «Циркон» як «ракету-привид»: «Дуже багато розмов, рекламні ролики крутять своїм. А насправді ніхто не знає скільки таких ракет взагалі та наскільки вони ефективні».

Військовий експерт Павло Нарожний в етері Radio NV зазначив, що більшість ударів «Цирконом» «дуже сирі» і не влучають у ціль.

Як Україна може протидіяти ракетам «Циркон»

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник зазначав, що існує багато систем, здатних збивати цю зброю: передусім Patriot та ракети MIM-23 Hawk, Sidewinder, AMRAAM.

«Якби тільки одна Саудівська Аравія наважилась поділитися хоча б третиною своїх установок, то це нам би дуже сильно допомогло. А таких ракет як MIM-23 Hawk виготовлено більше ніж 40 тисяч — це неймовірно багато», — зауважив Черник.

Він зазначив, що російський ВПК має обмеження виробництва вибухових матеріалів (не більше ніж на 30%), через що точність «Цирконів» є слабкою, а бойова частина — невеликою.

Експерт вважає, що старі ракети, як Х-101 чи Х-22, можуть бути потужнішими.

Удари по Україні гіперзвуковими «Цирконами»: що відомо

Росія вперше застосувала ракету «Циркон» 29 грудня 2023 року під час масованого ракетного удару. Уламки цієї ракети були знайдені у Запоріжжі.

Згодом, ворог завдав удару цією ракетою по столиці 7 лютого 2024 року під час комбінованої масованої атаки. Тоді уламки однієї з ракет пошкодили підземні лінії електропередачі та трамвайні колії в Києві.

25 березня 2025 року ворог ймовірно вдруге застосував новітню зброю для атаки на столицю.

У ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування — серед яких і «Циркон».

21 серпня 2025 року росіяни завдали удару по Сумах, тип ракети був невстановлений. Пізніше з’ясувалося, що це була ракета «Циркон».

Зранку 14 листопада під час атаки російська армія вдарила протикорабельною гіперзвуковою ракетою «Циркон» по Сумській області.

