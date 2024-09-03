Ракети далекої дії для України: США близькі до домовленості щодо зброї — Reuters

Пакет військової допомоги із ракетами повітря-земля (JASSM) можуть ухвалити цієї осені.

США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які могли б досягти глибини Росії, але Києву доведеться чекати кілька місяців, оскільки США опрацьовують технічні проблеми перед будь-яким постачанням.

Про це заявили офіційні особи США, пише Reuters.

"Очікується, що пакет військової допомоги із ракетами повітря-земля (JASSM) буде ухвалено цієї осені, хоча остаточне рішення ще не прийнято", — повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела.

Відправка JASSM до України може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, заявили чиновники.

"Військові аналітики припустили, що впровадження JASSM, які є малопомітними і можуть вражати далі, ніж більшість інших ракет на поточному арсеналі України, могло б відсунути російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів", — повідомляє Reuters.

Також є ймовірність, що це серйозно ускладнить здатність Росії підтримувати наступальні операції та потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу.

Запуск ракет із пунктів поблизу північного кордону України з Росією міг би дозволити їм вражати військові об’єкти навіть у таких російських містах, як Воронеж та Брянськ.

Ракета JASSM може вражати цілі на 300 км вглиб РФ, додають джерела, включно із щонайменше 30 авіабазами, деякі з яких Росія використовувала для атак.

Водночас зазначається, що JASSM досі інтегрували лише в літаки, розроблені США.

"Зрештою, Україна матиме кілька десятків F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети", — повідомляє Reuters.

Нагадаємо, експерт розповів про можливості, які відкривають Україні літаки F-16 і Saab.

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