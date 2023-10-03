Ракети Fateh-110 та Zolfaghar, які Іран готовий передати РФ: чим вони небезпечні

Американський аналітик ISW Амін Солтані повідомив, що Іран готовий продати Росії балістичні ракет Fateh-110 та Zolfaghar. За його словами, уже у жовтні Тегеран зможе передати Москві озброєння через завершення резолюції ООН.

Що про них відомо, чим вони особливі та небезпечні для України - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Що відомо про Fateh-110

Fateh-110 - це іранська балістична ракета класу "земля - ​​земля", яка в иготовляється іранською корпорацією Aerospace Industries Organization. Перебуває на озброєнні КСІР (Корпус стражів ісламської революції). Швидкість польоту - 3-4 Мах, маса БЧ - 650 кг. Орієнтовний час польоту - 300-350 секунд. Ракета використовувалася у війні між Іраном та Сирією.

Має декілька поколінь. Початкова дальність польоту ракети першого покоління становила 200 км, другого - до 250 км, третього - до 300 км. Особливістю цього покоління стало вдосконалена точність ударів наведення ракети на мету. А уже у серпні 2012 року Іран успішно випробував Fateh-110 четвертого покоління.

Характеристика Zolfaghar

За відкритими даними, Zolfaghar - це тактична балістична ракета, яка відноситься до сімейства Fateh-110. Вона є першою балістичною ракетою будь-якого типу, яку Іран відкрито використовує у військових конфлітках. Дальність польоту ракети - 700 км. Ця інформація підтверджена експертами. Ця ракета може нести бойову частину масою 500 кг. Вважається, що Zolfaghar використовують комерційні системи GNSS підвищення точності.

Іранські балістичні ракети Zolfaghar. Фото із відкритих джерел

Чим небезпечні ракети

Видання The Washington Post писало, що Fateh-110 і Zolfaghar мають підвищену точність влучання. Журналісти зазначають, що у деяких моделях оператор може "вести" ракету під час польоту за допомогою оптико-електронної станції, що впливає на точність попадання.

Тим часом Defense Express додає, що Fateh-110 і Zolfaghar мають значно більшу руйнівну силу, аніж російські системи "Точка-У", С-300 та "Іскандер".

Характеристики ракет Fateh-110 та Zolfaghar. ФОТО: NV

Мішенню може стати будь-який куточок України

Fateh-110 і Zolfaghar – це оперативно тактичні балістичні ракети малої дальності, які можуть вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів.

Радіо Свобода пише, якщо Росія запускатиме Fateh-110 зі своєї території, території Білорусі або окупованої України, то ці ракети можуть долетіти до будь-якого куточка України, окрім південно-західних районів. Ракета Zolfaghar з дальністю 700 км дозволять повністю тримати під вогневим ураженням всю Україну. А враховуючи швидкість польоту, часу знайти безпечне місце майже не буде.

Чи зможе Україна збивати Fateh-110 та Zolfaghar

Військові експерти вважають, що збивати іранські балістичні ракети можуть лише проракетні комплекси (ПРО). На думку льотчика-інструктора Романа Світана, Fateh-110 та Zolfaghar перехоплювати може невелика кількість зенітних ракетних комплексів.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, ефективні проти балістичних ракет є американські зенітні ракетні комплекси Patriot і франко-італійські комплекси SAMP/T, які є на озброєнні в України. Однак, наскільки вдало Повітряні сили зможуть перехоплювати іранські ракети - це залежить від кількості ЗРК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про ймовірне придбання Росією в Ірану балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar.

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