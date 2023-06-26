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Ракети Storm Shadow "майже безпомилково" атакували російську логістику – Міноборони Британії

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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968
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Ракети Storm Shadow "майже безпомилково" атакували російську логістику – Міноборони Британії

Ракети Storm Shadow ефективніші від ATACMS / Скриншот

Ракети радіусом дії в 300 км Лондон передав Києву 11 травня 2023 року.

Зброя, яку передала україні Британія, має "значний вплив" на перебіг війни. Зокрема, йдеться про ракети Storm Shadow.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії під час слухань у Палаті громад парламенту 26 червня, передає Sky News.

Бен Воллес зазначив, що ракети Storm Shadow "мали значний вплив на полі бою" в Україні.

"Наскільки мені відомо, їхня точність і здатність ефективно уражати ціль за задумом українців була майже безпомилковою", – сказав очільник Міноборони Британії.

За його словами, ця зброя "майже безпомилково" атакувала російську логістику.

Також він зазначив, що Британія заохочує міжнародних партнерів надати Україні свої системи дальнього ураження.

Нагадаємо, у США прокоментували заяву очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу, який погрожував ударами по "центрах ухвалення рішень" через HIMARS і Storm Shadow. У США нагадали йому, що Крим - це Україна.

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Дата публікації
Перегляди
968
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