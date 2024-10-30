Ракети Tomahawk для України: Коваленко відповів, на що вони здатні та чи є в них потреба

Наявність дозвукових крилатих ракет Tomahawk ("Томагавк") великого радіусу дії як тактичного, так і стратегічного призначення, про які нібито йшлося у Плані перемоги Володимира Зеленського, потребує низки умов для їхнього використання.

Про це йшлося в дописі військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.

Експерт прокоментував статтю в The New York Times про те, що у Плані перемоги українського президента Володимира Зеленського нібито був присутній запит на ракети Tomahawk.

"Чесно кажучи, у промові Володимира Зеленського я не почув фрази: “Так, ми запитували ракети Tomahawk”, а почув їхню згадку в контексті публікацій у ЗМІ та витоку конфіденційної інформації. Загалом, це дві великі різниці, сказати ствердно: “Так” і згадати", – зазначив Коваленко.

Він також надав 4 аргументи проти того, щоб запитувати для України Tomahawk.

Ракети "Томагавк": чи здатні вони змінити ситуацію

За словами Коваленка, дальність ураження цілі, у всіх можливих модифікаціях ракети "Томагавк" перевищує експортні вимоги до ракетного озброєння, що обмежуються 300 км.

"Ми ніколи, легально, не отримаємо, хоч би за міжнародними вимогами до експорту ракетної зброї, ракету з дальністю понад 300 км", – пояснив Коваленко.

По-друге, як нагадав експерт, Tomahawk – це ракета не повітряного, не сухопутного, а виключно морського базування, тож усі її пускові перебувають у підводних, чи надводних носіях.

"Тобто, якщо ми робимо запит на ракети Tomahawk, то паралельно ми повинні робити запит на підводний човен, наприклад, класу "Огайо", або ракетний есмінець типу Arleigh Burke. Якщо мед, то ложкою", – додав він.

Третій пункт проти, за словами Коваленка, навіть за умови наявності у України ракетного есмінця типу "Arleigh Burke" з боєкомплектом ракет Tomahawk і повністю готовим, професійним екіпажем, є транспортування такого судна до Чорного моря. Через протоки Дарданелли і Босфор, за чинною конвенцією Монтре, на думку експерта, це не є можливим.

"По-четверте. Припустимо, якимось фантастичним чином ракетний есмінець типу "Arleigh Burke" з боєкомплектом ракет Tomahawk і невідомо звідки повністю готовим, професійним екіпажем виявляється в Чорному морі і швартується в порту Одеси. Тієї самої Одеси, на Одещині, куди регулярно прилітають балістичні 9М723, Х-31П, Х-59/69, дрони-камікадзе і давно не було чути протикорабельних П-800 "Онікс", а вони є... У результаті, в лічені дні ракетний есмінець типу "Arleigh Burke" з боєкомплектом ракет Tomahawk і невідомо звідки повністю готовим, професійним екіпажем виявляється на дні Чорного моря", – пояснив Коваленко.

Саме з цих причин Коваленко негативно відреагував на статтю в The New York Times щодо ракет Tomahawk для України.

"Як воно було насправді, знає лише той, хто брав участь у складанні “Плану перемоги” і рекомендував, якщо це правда, розмістити у ньому такий запит. Але, повірте мені, я б ніколи собі не дозволив таке рекомендувати президентові, якби я мала таку можливість. Це питання професійної гідності, не впадати в хайп на гучних назвах, що запам'ятовуються, адже з таким успіхом можна було б порекомендувати і запит на ракету Minuteman III..." – пояснив Коваленко.

Напередодні президент України Володимир Зеленський розкритикував партнерів за витік інформації про прохання України в ракетах Tomahawk, яке мало бути конфіденційним.

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