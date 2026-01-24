Ракетна атака на Україну виявила слабкі сторони Росії

Російська ракета Х-101, 2026 року виробництва / © Facebook Владислав Власюк

Російська терористична армія під час останнього повітряного удару по Україні застосувала ракети, виготовлені уже цього року. Використання ракет «із конвеєра» може свідчити про виснаження запасів цього озброєння у держави-агресорки.

Таку думку висловив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк, опублікувавши у соцмережі Facebook фотографії уламків однієї з таких ракет.

Він зазначив, що цього тижня для ударів по Україні росіяни використовували:

великі протикорабельні крилаті ракети «Циркон»;

стандартні крилаті ракети Х-101, 2026 року виробництва;

ракети Х-32, які є оновленою версією старих Х-22;

балістичні ракети РМ-48У, які перероблені з навчальних ракет-мішеней для комплексів С-400.

Власюк підкреслив, що вибір конкретних ракет не випадковий і пов’язаний із ресурсними можливостями Росії. За його словами, це частково свідчить про проблеми у ворога, що є позитивним сигналом для України.

У коментарі телеканалу «Ми Україна» Владислав Власюк наголосив, що росіянам доводиться використовувати ракети «з конвеєра», щоб підтримувати бажану інтенсивність ударів.

«По „Шахедах“ загалом картина теж дуже схожа: вони як тільки виробляються — відразу йдуть в роботу», — наголосив експерт.

Нагадаємо, під час удару вночі 24 січня російська армія вперше за тривалий час застосувала по Києву важкі протикорабельні ракети Х-22.