"Ракети на складах є": Зеленський анонсував важливі переговори щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

У понеділок, 12 січня, має відбутися критично важлива зустріч з міжнародними партнерами щодо постачання дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 11 січня.

За словами глави держави, питання захисту українського неба стало ключовим під час сьогоднішньої доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Сторони детально розібрали статус поточних поставок: що вже в дорозі, а які запити досі залишаються нереалізованими.

Першим пріоритетом для України залишаються ракети до систем ППО. Завтрашні переговори будуть присвячені саме прискоренню цих постачань.

«Говорив із головкомом Сирським, передусім ми говорили з головкомом про ППО та постачання від партнерів: що в дорозі, що необхідно та які запити досі не реалізовані, що прискорити. Перший пріоритет — це ракети для ППО. Зокрема, завтра одна із зустрічей, на якій ми будемо про це говорити», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна має чітку інформацію про наявність необхідних ракет на складах європейських країн. Вони мають бути передані українським захисникам неба вже зараз.

Також президент закликав партнерів до нових внесків у цю програму для підтримки обороноздатності України.

«Потрібні нові внески партнерів у програму PURL, потрібне і постачання зі складів у Європі: ракети на складах є, і ми про це знаємо, і знаємо про це все — мають бути в наших захисників неба», — додав він.

Співпраця зі США та швидкість рішень

Міністр оборони Рустем Умєров доповів президенту про результати комунікації з американською стороною. І, як було зазначено, Україна вже формує графік подальших перемовин.

«Україна в цьому процесі максимально конструктивна та швидка. Ми не затягуємо час, на відміну від Росії», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за словами мера столиці Віталія Кличка, Київ не здатен повністю захиститися від атак РФ. І ситуація у місті критична. Протиповітряна оборона «не має необхідних ресурсів, щоб ефективно відбивати атаки навіть у Києві», тож, зокрема, столиця терміново потребує додаткових систем ППО, щоби захистити населення від російських повітряних ударів.

Тим часом жителі Київщини перекривають дороги через екстрені відключення світла. Цього разу відключення електрики пов’язано з масованими атаками РФ на енергосистему, які збіглися з морозами.