Patriot / © Getty Images

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Запуск виробництва ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot в Україні може зайняти щонайменше 12 місяців. При цьому прискорити реалізацію проєкту здатна Німеччина, яка вже створила власну виробничу базу для перехоплювачів PAC-2.

Про це йдеться у статті Reuters.

Як зазначає агентство, заява президента США Дональда Трампа про готовність дозволити Україні виробляти американські ракети Patriot стала важливим дипломатичним успіхом для президента Володимира Зеленського. Водночас експерти попереджають, що налагодити виробництво швидко не вдасться.

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Ракети Patriot залишаються критично важливими для української системи ППО, оскільки саме вони здатні перехоплювати російські балістичні ракети.

«Patriot — це єдина зброя в арсеналі Києва, здатна зупинити російські балістичні ракети. Цього місяця Україна збила лише чотири з 54 набагато швидших балістичних ракет, запущених Росією», — пише Reuters.

Водночас, за даними агентства, пропозиція Трампа поки що не має чітких практичних механізмів реалізації. Сам президент США визнав, що не проводив попередніх консультацій із компаніями Lockheed Martin та Raytheon, які виробляють ракети-перехоплювачі Patriot.

Експерти також сумніваються, що виробництво ракет PAC-2 компанії Raytheon або сучасніших PAC-3 від Lockheed Martin вдасться запустити у стислі терміни.

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«Я буду дуже здивований, якщо це відбудеться швидше ніж за 12 місяців. Я б припускав, що знадобиться значно більше часу», — заявив експерт із ракетного озброєння Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіан Гоффманн.

Для порівняння Reuters наводить приклад співпраці Raytheon із європейською компанією MBDA. Угоду про виробництво перехоплювачів GEM-T для систем PAC-2 у Німеччині сторони підписали ще 2024 року, однак перші поставки очікуються лише на початку 2027-го. Переговори щодо організації виробництва PAC-3 у Німеччині досі не завершилися.

На думку авторів матеріалу, саме Німеччина може стати ключовим партнером України у прискоренні цього процесу, адже вже сформувала власний виробничий ланцюг для виготовлення перехоплювачів PAC-2.

Два джерела Reuters, обізнані з перебігом переговорів, повідомили, що нові ракети, найімовірніше, вироблятимуть у Німеччині або іншій європейській країні, де це безпечніше. Після завершення війни виробництво можуть перенести до України.

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Експерти також звертають увагу, що нинішні світові темпи виробництва Patriot не відповідають масштабам російської ракетної загрози. За їхніми оцінками, Росія щороку випускає щонайменше 700–800 балістичних ракет «Іскандер» і гіперзвукових ракет «Кинджал».

Враховуючи, що для гарантованого перехоплення однієї балістичної ракети зазвичай використовують три ракети Patriot, щорічна потреба може становити близько 2400 перехоплювачів.

«Навіть за наявності ліцензійного виробничого майданчика в Україні досягти такої цифри буде дуже і дуже важко, якщо взагалі можливо», — наголосив Гоффманн.

Минулого року Lockheed Martin поставила трохи більше ніж 600 ракет PAC-3. Компанія планує збільшити виробництво приблизно до 2000 одиниць на рік до 2030 року. Водночас, за оцінкою Гоффманна, українське підприємство потенційно могло б випускати близько 200–300 ракет-перехоплювачів щороку.

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Раніше повідомлялося, що організація власного виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні може зайняти кілька років, причому першими з конвеєра зійдуть не найновіші модифікації.

Ми раніше інформували, що Росія зможе виробити понад 1400 ракет «Іскандер-М» перш ніж Україна зможе виробити свій перший перехоплювач Patriot.

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