Ракети Tomahawk: авіаексперт пояснив, як зброя переломить перебіг боїв

Tomahawk для України / © Вікіпедія

Передавання Україні крилатих ракет Tomahawk здатне не просто посилити ЗСУ, а кардинально переламати перебіг війни, перетворивши її на експоненціальне згасання для Росії.

Таку думку висловив авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. Антонова Валерій Романенко в ефірі телеканалу «Суспільне».

Романенко переконаний, що завдяки потужності та дальності цих американських ракет, Україна зможе нарешті нанести удари по найкритичніших військово-промислових об’єктах агресора.

Удар по ВПК Росії

Експерт наголосив, що Tomahawk — це не просто далекобійна, а надзвичайно потужна зброя. Ракета несе бойову частину вагою 450 кг, що значно перевищує можливості українських безпілотників. Дальність польоту Tomahawk може становити близько 1500 км або навіть більше.

За словами Романенка, в зоні ураження опиняться два основні заводи в РФ, які випускають «Шахеди», а також підприємства, що виготовляють ключові ракети: Х-101, «Калібр», «Кинджал» та балістичні «Іскандер».

«Якщо Україна здатна буде завдавати удари крилатими ракетами по цих підприємствах, Росія просто здується, і війна на виснаження для Росії буде експоненціально затухати», — підкреслив Романенко.

Стратегія «паралельної війни»

Експерт пояснив, що сучасна війна — це «паралельна війна», де основний сенс полягає у виведенні з ладу тилової інфраструктури ворога, а не лише в боях на лінії фронту. Він нагадав, що Росія намагається це робити з Україною, але безуспішно, оскільки український тил значною мірою захищений та підтримується Європою.

Натомість, якщо Україна отримає далекобійну зброю — чи то будуть Tomahawk, чи інші засоби — вона зможе ефективно «дістати» підприємства російського ВПК.

Виведення з ладу цих критичних компонентів позбавить Росію можливості здійснювати подальші масовані удари по українських тилах, що неминуче призведе до зміни характеру бойових дій та наблизить завершення війни на виснаження на користь України.

Нагадаємо, в Кремлі тим часом роблять заяви про можливі постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Тим часом США дійсно обговорюють прохання України про Tomahawk.