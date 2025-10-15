Tomahawk / © Associated Press

Можливе передавання Україні американських ракет Tomahawk не стане «срібною кулею», яка кардинально змінить перебіг війни, а ядерні погрози Кремля у відповідь є лише звичною істерикою та блефом.

Таку оцінку ситуації дав військовий експерт Іван Ступак, закликавши українців не покладати надмірних надій на «диво-зброю».

За словами Ступака, реакція росіян на розмови про «Томагавки» еволюціонувала від «нервово відстороненої» до «відвертих погроз ядерними ударами». Однак експерт вважає, що це лише істерика, яка є «в крові Російської Федерації».

«Це намагання зробити так, щоб цих ракет в Україні не було. Немає, і спокійніше в Росії живуть», — пояснив він.

Чому 20 ракет «не зроблять погоди»: тверезий розрахунок

Експерт закликав не вважати «Томагавки» «вундервафлею» (диво-зброєю), яка миттєво змінить перебіг подій. Він навів два ключові аргументи, чому їхній вплив буде обмеженим:

Йдеться про невелику партію, щонайбільше 20–25 штук. Для реального ефекту, як це було, наприклад, в Іраку, потрібні масові пуски по кілька десятків ракет одночасно.

Частина ракет неминуче буде збита російською протиповітряною обороною.

«Ну всі вони в ціль не прилетять, частина буде, на жаль, збита. Ми повинні це розуміти. І ще раз, погоди, на жаль, вони не змінять», — підкреслив Іван Ступак.

Експерт нагадав, що подібна істерична реакція з боку Кремля вже була неодноразово. Росія так само малювала «червоні» та «пурпурні» лінії й погрожувала ядерною війною перед передаванням Україні західних танків та літаків F-16.

«Н, передали нам там 50–60 танків західних, ну нічого не відбулося. Потім така ж істерія була з літаками… Ну передали нам 20–25 цих літаків. Ситуація не змінилася», — зазначив експерт, підсумовуючи, що нинішні погрози є лише продовженням тієї самої тактики залякування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп представив свою зовнішньополітичну доктрину «мир через силу». На прикладі врегулювання в Секторі Гази він пояснив свій підхід: спочатку максимальне застосування військової сили для демонстрації «безглуздості подальшої війни», а потім — формування широкої міжнародної коаліції для укладання угоди.

Для України, як пише The Times, це може означати надання далекобійних ракет Tomahawk, що Трамп уже обговорював із Зеленським, а також посилення міжнародного тиску на Росію для примусу до миру.