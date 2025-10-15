ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
2 хв

Ракети Tomahawk для України: чи стане це "срібною кулею" — відповідь експерта

Не варто очікувати, що Tomahawk стануть «вундервафлею», яка миттєво змінить перебіг подій. Експерт розвіяв популярні ілюзії та нагадав, що Росія так само істерично реагувала на передавання танків і літаків.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Tomahawk

Tomahawk / © Associated Press

Можливе передавання Україні американських ракет Tomahawk не стане «срібною кулею», яка кардинально змінить перебіг війни, а ядерні погрози Кремля у відповідь є лише звичною істерикою та блефом.

Таку оцінку ситуації дав військовий експерт Іван Ступак, закликавши українців не покладати надмірних надій на «диво-зброю».

За словами Ступака, реакція росіян на розмови про «Томагавки» еволюціонувала від «нервово відстороненої» до «відвертих погроз ядерними ударами». Однак експерт вважає, що це лише істерика, яка є «в крові Російської Федерації».

«Це намагання зробити так, щоб цих ракет в Україні не було. Немає, і спокійніше в Росії живуть», — пояснив він.

Чому 20 ракет «не зроблять погоди»: тверезий розрахунок

Експерт закликав не вважати «Томагавки» «вундервафлею» (диво-зброєю), яка миттєво змінить перебіг подій. Він навів два ключові аргументи, чому їхній вплив буде обмеженим:

  • Йдеться про невелику партію, щонайбільше 20–25 штук. Для реального ефекту, як це було, наприклад, в Іраку, потрібні масові пуски по кілька десятків ракет одночасно.

  • Частина ракет неминуче буде збита російською протиповітряною обороною.

«Ну всі вони в ціль не прилетять, частина буде, на жаль, збита. Ми повинні це розуміти. І ще раз, погоди, на жаль, вони не змінять», — підкреслив Іван Ступак.

Експерт нагадав, що подібна істерична реакція з боку Кремля вже була неодноразово. Росія так само малювала «червоні» та «пурпурні» лінії й погрожувала ядерною війною перед передаванням Україні західних танків та літаків F-16.

«Н, передали нам там 50–60 танків західних, ну нічого не відбулося. Потім така ж істерія була з літаками… Ну передали нам 20–25 цих літаків. Ситуація не змінилася», — зазначив експерт, підсумовуючи, що нинішні погрози є лише продовженням тієї самої тактики залякування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп представив свою зовнішньополітичну доктрину «мир через силу». На прикладі врегулювання в Секторі Гази він пояснив свій підхід: спочатку максимальне застосування військової сили для демонстрації «безглуздості подальшої війни», а потім — формування широкої міжнародної коаліції для укладання угоди.

Для України, як пише The Times, це може означати надання далекобійних ракет Tomahawk, що Трамп уже обговорював із Зеленським, а також посилення міжнародного тиску на Росію для примусу до миру.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie