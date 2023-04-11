"Рамштайн-11": коли і де відбудеться, хто очолить та що стане пріоритетом української делегації

Формат "Рамштайн" об’єднує понад 50 країн світу. Одинадцяте засідання відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн" відбудеться 21 квітня на військово-повітряній базі у Німеччині. Очолить особисту зустріч Контактної групи з оборони України очільник Міноборони США Ллойд Остін.

Про це йдеться в повідомленні Військово-повітряних сил США в Європі, пише "Радіо Свобода".

Під час "Рамштайну-11" міністри оборони й інші високопосадовці оборонної сфери обговорять "кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, перед якими постають союзники та партнери США".

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, пріоритетом української делегації на "Рамштайні-11" залишаються системи протиповітряної оборони.

Також постане питання надання Україні броньованої техніки й снарядів для важкої артилерії 155-го калібру та засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України.

Раніше повідомлялося, що у НАТО вважають, що росіяни намагаються компенсувати низьку якість у техніці та командуванні у боях за Бахмут на Донеччині кількістю "гарматного мʼяса".

Дізнайтеся, скільки ворожої техніки захопили ЗСУ з початку війни.

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