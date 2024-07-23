Реальна загроза для тилу: експерт показав небезпечну російську зброю (відео)

БпЛА нестандартної комплектації "Ланцет" становлять велику загрозу через свою непомітність та збільшений ефект ураження.
Баражувальний боєприпас ZALA Lancet Х-51 російського виробництва може пролетіти до цілі десятки кілометрів. Крім того, росіяни кустарними методами посилюють його ефект ураження, щоб завдати максимальної шкоди українцям у тилу.
Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Саме цей тип "Ланцетів" здатний, залежно від умов, долати відстані в 50-70 км і являє собою загрозу для тилової зони. Варто зазначити, що у цих ББ [безпілотних боєприпасів – ред.] так само незвичне компонування. Крім базової БЧ [бойової частини – ред.], дуже часто в його хвостовій частині кустарно розміщують пластид [пластичну вибухову речовину – ред.], для посилення вибуху та ефекту ураження", – пояснив експерт.
За словами Коваленко, єдине, що тішить у БпЛА "Ланцет" – відсутність масового виробництва.
Що відомо про російський БпЛА "Ланцет"
За інформацією з відкритих джерел, безпілотник Lancet був розроблений російською компанією ZALA, яка входить до збройного концерну "Калашников". Вперше компанія-виробник представила його п'ять років тому на виставці "Армія-2019".
Дрон призначений для ураження наземних цілей та здійснення аеророзвідки, може атакувати безпілотники противника у повітрі.
Основні характеристики БпЛА "Ланцет":
- озброєння – осколково-фугасна або кумулятивна бойова частина;
- модулі наведення – змінні, оптико-електронний та візуальний (дає можливість керувати боєприпасом на кінцевому етапі польоту);
- супутникова навігація – не використовується;
- протилазерний захист;
- помітність для радарів – незначна через малі розміри і конструкцію з переважним використанням композитних матеріалів;
- швидкість польоту – до 300 км/год;
- вартість – близько 35 тисяч доларів США.
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